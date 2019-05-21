Тольяттинец за привлечение к занятию проституцией несовершеннолетней более трех лет проведет в колонии
21 мая 2019 21:33
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Установлено, что в декабре 2017 года злоумышленник принудил к занятию проституцией несовершеннолетнюю, 2001 года рождения, а также, используя сеть «Интернет», выложил в социальной сети фотографии интимного содержания потерпевшей.
Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, передает пресс-служба СУ Ск РФ по Самарской области.
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