Тольяттинец за привлечение к занятию проституцией несовершеннолетней более трех лет проведет в колонии

129

Собранные следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений по статьям "Вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные в отношении несовершеннолетнего" и "Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних".Установлено, что в декабре 2017 года злоумышленник принудил к занятию проституцией несовершеннолетнюю, 2001 года рождения, а также, используя сеть «Интернет», выложил в социальной сети фотографии интимного содержания потерпевшей.Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, передает пресс-служба СУ Ск РФ по Самарской области.