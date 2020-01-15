81

Ответчицей по иску выступает одна из самых известных дилерш Чапаевска — 72-летняя Любовь Лебедева, сейчас отбывающая наказание в ИК-28 в селе Рождествено. Клан Лебедевых, в частности, известен тем, что к продаже наркотиков широко привлекались несовершеннолетние.В 2006 году Любовь Лебедева была приговорена за сбыт к 13 годам колонии, но вышла на свободу условно-досрочно летом 2017 года. Уже в январе 2018 года пожилую даму задержали снова — при обыске в ее коттедже изъяли карфентанил, один из наиболее мощных опиодов.Две чапаевские наркодилерши делят доставшийся им в наследство дом, изображение №1На тот момент г-жа Лебедева проживала в двухэтажном кирпичном доме, укрепленном забором с колючей проволокой, с видеодомофоном и бронированной дверью. У Лебедевой было четверо сыновей, двое из них уже умерли, в том числе, от потребления наркотиков. Супруга одного из них, Валентина — некая Лебедева (Сунчалеева) В.Р. — летом 2019 года заявила в Чапаевский горсуд требования о восстановлении срока принятия наследства и вступлении в право собственности. В версии вдовы, на момент смерти супруга она отбывала срок в ИК-2 УФСИН РФ по Республике Чувашия, о случившемся с мужем ничего не знала, а свекровь якобы скрыла от нотариуса факт наличия еще одной наследницы.Чапаевский суд требования невестки удовлетворил, а вот областной суд в ее искренности усомнился и в иске отказал. Лебедева-младшая поддерживала связь с родными, получала от них письма, и сама писала им, что сожалеет «о смерти Славы» (Славой звали в семье Валентина Лебедева и это же имя указано на его надгробном памятнике). Сразу после освобождения из ИК-2 истица даже не попыталась встретиться с мужем, о смерти которого она якобы ничего не знала, а сразу пошла в органы Росреестра с вопросами о наследстве. Кроме того, апелляционная инстанция учла тот факт, что коттедж незадолго до смерти Валентина Лебедева был подожжен и наполовину сгорел, а затем был перестроен на средства его матери.Фото из открытых источников