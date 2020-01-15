Две чапаевские наркодилерши делят доставшийся им в наследство дом
15 января 2020 23:55
81
Ответчицей по иску выступает одна из самых известных дилерш Чапаевска — 72-летняя Любовь Лебедева, сейчас отбывающая наказание в ИК-28 в селе Рождествено. Клан Лебедевых, в частности, известен тем, что к продаже наркотиков широко привлекались несовершеннолетние.
В 2006 году Любовь Лебедева была приговорена за сбыт к 13 годам колонии, но вышла на свободу условно-досрочно летом 2017 года. Уже в январе 2018 года пожилую даму задержали снова — при обыске в ее коттедже изъяли карфентанил, один из наиболее мощных опиодов.
Две чапаевские наркодилерши делят доставшийся им в наследство дом, изображение №1
На тот момент г-жа Лебедева проживала в двухэтажном кирпичном доме, укрепленном забором с колючей проволокой, с видеодомофоном и бронированной дверью. У Лебедевой было четверо сыновей, двое из них уже умерли, в том числе, от потребления наркотиков. Супруга одного из них, Валентина — некая Лебедева (Сунчалеева) В.Р. — летом 2019 года заявила в Чапаевский горсуд требования о восстановлении срока принятия наследства и вступлении в право собственности. В версии вдовы, на момент смерти супруга она отбывала срок в ИК-2 УФСИН РФ по Республике Чувашия, о случившемся с мужем ничего не знала, а свекровь якобы скрыла от нотариуса факт наличия еще одной наследницы.
Чапаевский суд требования невестки удовлетворил, а вот областной суд в ее искренности усомнился и в иске отказал. Лебедева-младшая поддерживала связь с родными, получала от них письма, и сама писала им, что сожалеет «о смерти Славы» (Славой звали в семье Валентина Лебедева и это же имя указано на его надгробном памятнике). Сразу после освобождения из ИК-2 истица даже не попыталась встретиться с мужем, о смерти которого она якобы ничего не знала, а сразу пошла в органы Росреестра с вопросами о наследстве. Кроме того, апелляционная инстанция учла тот факт, что коттедж незадолго до смерти Валентина Лебедева был подожжен и наполовину сгорел, а затем был перестроен на средства его матери.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
15 января 2020 23:55
За время судебных тяжб участницы поменяли дислокацию: одна переехала из СИЗО в колонию, другая, наоборот, вышла на свободу. Закон
73
15 января 2020 23:38
Машина сломалась, когда мужчина вез свою жену в роддом. Закон
89
15 января 2020 18:44
Из-за серьёзного ранения одного из братьев долгое время не могли допросить, чтобы восстановить реальную картину трагедии. Закон
165
15 января 2020 10:46
Приставы не хотели выпускать его из России. Закон
163
14 января 2020 23:28
О возбуждении дела журналиста уведомили еще 13 января, однако, кто является его фигурантами, пока не известно. Закон
268
14 января 2020 18:58
Возбуждено уголовное дело. Закон
280
14 января 2020 16:30
В настоящее время по данным фактам возбуждено два уголовных дела по статье «Вандализм». Закон
279
Происшествия
15 января 2020 11:52
Она попала в больницу с сотрясением мозга. Происшествия
190
15 января 2020 10:42
Но он сумел восстановиться на службе и получит 250 тысяч рублей за вынужденный прогул. Происшествия
271
15 января 2020 09:12
Возбуждено уголовное дело. Происшествия
183
Криминал
15 января 2020 13:56
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в двойном убийстве. Криминал
278
14 января 2020 13:08
Потерпевший написал письмо с благодарностью полицейскому, который помог задержать воровку. Криминал
260
14 января 2020 12:41
Он выдавал себя за ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Криминал
255
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1445
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
514
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1358
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1122
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
714
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1629
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
738
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1173
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1224
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1490
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2562
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3134
Мероприятия