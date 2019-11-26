Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»
26 ноября 2019 20:35
68
«Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальное издержки... Никакой особой сложности в деле нет, историк Соколов во всем раскаялся. Зачем такие сверхмеры?» — сказал адвокат.
Также Почуев попросил принять во внимание тот факт, что 85-летние родители Соколова — единственные, кто могут передавать передачи историку. «Старикам придется стоять в очередях на морозе в «Матросскую Тишину»...», — отметил адвокат ученого.
Он также подтвердил, что следователи намерены расследовать дело Соколова в центральном аппарате Следственного комитета России.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
26 ноября 2019 20:35
Адвокат опросил принять во внимание тот факт, что 85-летние родители Соколова — единственные, кто могут передавать передачи историку. Закон
68
26 ноября 2019 17:12
По данным региональных СМИ, доказательства вины мужчины зафиксированы сразу несколькими силовыми структурами. Закон
157
26 ноября 2019 16:36
Ленинский районный суд Самары 25 ноября начал рассмотрение иска участницы конкурса за пост областного министра культуры Диляры Котиковой. Закон
157
26 ноября 2019 15:01
Если вам что либо известно о данном гражданине, просьба позвонить. Закон
193
26 ноября 2019 14:19
Она оштрафована, как минимум, 35 раз за нарушения по обращениям граждан. Закон
179
25 ноября 2019 22:51
Пострадавшая сама рассказала, как молодой человек встретил ее, когда она шла домой, силой заставил сесть в машину и вывез в лес. Закон
272
25 ноября 2019 19:16
За 20 тысяч рублей она обещала помочь абитуриенту поступить на заочную форму обучения в магистратуру, без фактического проведения экзамена. Закон
297
Происшествия
26 ноября 2019 13:54
Тело погибшего обнаружили на глубине 4 метра. Происшествия
190
26 ноября 2019 12:28
Пострадали сам автомобилист и два пассажира. Происшествия
196
26 ноября 2019 10:47
Похитителями оказались жители Оренбургской области. Происшествия
153
Криминал
26 ноября 2019 13:51
Преступник уже получил пожизненный срок, который сейчас отбывает. Криминал
200
25 ноября 2019 09:50
Подозреваемый ранее был осужден за убийство и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Криминал
198
23 ноября 2019 11:39
Полицейские по горячим следам раскрыли преступление. Криминал
807
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
350
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
317
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
587
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
853
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
712
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
486
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
336
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
551
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1715
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2244
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1535
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1862
Мероприятия