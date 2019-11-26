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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»

26 ноября 2019 20:35
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Адвокат опросил принять во внимание тот факт, что 85-летние родители Соколова — единственные, кто могут передавать передачи историку.
Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина», передает РБК. Об этом сообщил адвокат ученого Александр Почуев, передает «Интерфакс».

«Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальное издержки... Никакой особой сложности в деле нет, историк Соколов во всем раскаялся. Зачем такие сверхмеры?» — сказал адвокат.

Также Почуев попросил принять во внимание тот факт, что 85-летние родители Соколова — единственные, кто могут передавать передачи историку. «Старикам придется стоять в очередях на морозе в «Матросскую Тишину»...», — отметил адвокат ученого.

Он также подтвердил, что следователи намерены расследовать дело Соколова в центральном аппарате Следственного комитета России.


Фото: Петр Ковалев / ТАСС







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Комментарии



Закон
26 ноября 2019  20:35
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