Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»

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«Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальное издержки... Никакой особой сложности в деле нет, историк Соколов во всем раскаялся. Зачем такие сверхмеры?» — сказал адвокат.Также Почуев попросил принять во внимание тот факт, что 85-летние родители Соколова — единственные, кто могут передавать передачи историку. «Старикам придется стоять в очередях на морозе в «Матросскую Тишину»...», — отметил адвокат ученого.Он также подтвердил, что следователи намерены расследовать дело Соколова в центральном аппарате Следственного комитета России.Фото: Петр Ковалев / ТАСС