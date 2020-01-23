В Самаре частично ограничено движение в связи с производством работ на водопроводной линии
23 января 2020 16:51
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Обращаем внимание на то, что общественный транспорт будет следовать по своим обычным маршрутам – для проезда будет открыта одна полоса движения в сторону Центрального автовокзала, в обратную сторону – без изменений.
Вместе с тем в связи со снижением пропускной способности данного участка дорожной сети в период ремонтных работ возможно увеличение интервалов движения общественного транспорта, следующего по автобусным маршрутам №№ 22, 35, 39, 45, 56, 66, а также маршрутных такси №№ 21м, 46, 96, 99, 131, 140а, 141, 215, 392, 401, 429, 492.
Со схемой места производства работ можно ознакомиться в приложении, передает пресс-служба горадминистрации.
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