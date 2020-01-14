УК, ТСЖ и ЖСК Самары поручено нарастить темпы работ по очистке внутридворовых территорий после снегопада

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Городские магистрали были оперативно приведены в порядок после интенсивных осадков, и в целом уже к утру 14 января с работами на улично-дорожной сети справились на 70%, при этом расчистка и вывоз снега продолжаются в круглосуточном режиме. Так, только МП «Благоустройство» в течение суток увеличило выход спецтехники до 335 единиц, дорожных рабочих для очистки улиц вручную – до 229 человек. Вывезено на полигоны около 2600 тонн снега (за этот сезон – свыше 70000 тонн). Для противогололедной обработки израсходовали порядка 500 тонн реагентов («Бионорда» и песчано-соляной смеси).Вместе с тем состояние многих внутридворовых территорий подверглось конструктивной критике руководства мэрии. Накануне, по данным на вторую половину дня, механизированная очистка была выполнена на 47%, ручная – на 64%.«Был организован объезд территорий, чтобы посмотреть поадресно, насколько своевременно и качественно выполняются работы. Внутридворовые проезды нужно «открывать» от борта до борта. Также особое внимание надо обратить на расчистку тротуаров и выходов из подъездов. В некоторых заснеженных дворах в момент объезда ни одного дворника на закрепленных территориях обслуживания не наблюдалось. Такого быть не должно. Расходы на содержание придомовых территорий население оплачивает, и людям нужна качественная услуга. Адреса должны быть на контроле до полного устранения замечаний», - подчеркнул Владимир Василенко.Городской административно-технической инспекции по благоустройству поручено сегодня же проверить, насколько качественно выполняется работа силами управляющих организаций.Так, один из адресов, по которым возникли замечания, - ул. Георгия Димитрова, 74. Накануне, когда осадки усилились, очистка двора выполнялась только вручную. Сегодня проблему решили – организовали выход и дворников, и техники.«Мы сейчас заключили еще два договора с подрядными организациями, чтобы впредь не было перебоев с выходом спецтехники, чтобы мы могли в полном объеме и своевременно расчищать придомовые участки», - заверил директор управляющей компании Александр Якимов.С вывозом снежных накоплений планируется справиться в течение недели. Кроме того, вносятся противогололедные материалы – обработку выполнили и сегодня. Для предотвращения образования наледи компания ожидает поставку дополнительной партии реагентов.Всего же в Самаре для уборки придомовых территорий в наличии 327 единиц снегоуборочной техники (собственных спецмашин управляющих организаций и привлеченных). Общий штат дворников насчитывает 2905 человек.Также в ходе совещания Владимир Василенко напомнил о необходимости очищать от снега, наледи, сосулек кровли домов, чтобы в условиях потепления не допустить схода снега с крыш. Скатным – повышенное внимание. Напомним, их в Самаре более 7 тысяч. К высотным работам в зимний период подготовлено 364 бригады. План на текущий день – очистить более 376 кровель, передает пресс-служба горадминистрации.