УК, ТСЖ и ЖСК Самары поручено нарастить темпы работ по очистке внутридворовых территорий после снегопада
14 января 2020 16:54
104
Городские магистрали были оперативно приведены в порядок после интенсивных осадков, и в целом уже к утру 14 января с работами на улично-дорожной сети справились на 70%, при этом расчистка и вывоз снега продолжаются в круглосуточном режиме. Так, только МП «Благоустройство» в течение суток увеличило выход спецтехники до 335 единиц, дорожных рабочих для очистки улиц вручную – до 229 человек. Вывезено на полигоны около 2600 тонн снега (за этот сезон – свыше 70000 тонн). Для противогололедной обработки израсходовали порядка 500 тонн реагентов («Бионорда» и песчано-соляной смеси).
Вместе с тем состояние многих внутридворовых территорий подверглось конструктивной критике руководства мэрии. Накануне, по данным на вторую половину дня, механизированная очистка была выполнена на 47%, ручная – на 64%.
«Был организован объезд территорий, чтобы посмотреть поадресно, насколько своевременно и качественно выполняются работы. Внутридворовые проезды нужно «открывать» от борта до борта. Также особое внимание надо обратить на расчистку тротуаров и выходов из подъездов. В некоторых заснеженных дворах в момент объезда ни одного дворника на закрепленных территориях обслуживания не наблюдалось. Такого быть не должно. Расходы на содержание придомовых территорий население оплачивает, и людям нужна качественная услуга. Адреса должны быть на контроле до полного устранения замечаний», - подчеркнул Владимир Василенко.
Городской административно-технической инспекции по благоустройству поручено сегодня же проверить, насколько качественно выполняется работа силами управляющих организаций.
Так, один из адресов, по которым возникли замечания, - ул. Георгия Димитрова, 74. Накануне, когда осадки усилились, очистка двора выполнялась только вручную. Сегодня проблему решили – организовали выход и дворников, и техники.
«Мы сейчас заключили еще два договора с подрядными организациями, чтобы впредь не было перебоев с выходом спецтехники, чтобы мы могли в полном объеме и своевременно расчищать придомовые участки», - заверил директор управляющей компании Александр Якимов.
С вывозом снежных накоплений планируется справиться в течение недели. Кроме того, вносятся противогололедные материалы – обработку выполнили и сегодня. Для предотвращения образования наледи компания ожидает поставку дополнительной партии реагентов.
Всего же в Самаре для уборки придомовых территорий в наличии 327 единиц снегоуборочной техники (собственных спецмашин управляющих организаций и привлеченных). Общий штат дворников насчитывает 2905 человек.
Также в ходе совещания Владимир Василенко напомнил о необходимости очищать от снега, наледи, сосулек кровли домов, чтобы в условиях потепления не допустить схода снега с крыш. Скатным – повышенное внимание. Напомним, их в Самаре более 7 тысяч. К высотным работам в зимний период подготовлено 364 бригады. План на текущий день – очистить более 376 кровель, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
14 января 2020 13:35
Такие осадки обещают к концу недели. Благоустройство региона
153
14 января 2020 13:20
Они перестали ходить на прогулки и в магазины. Благоустройство региона
300
14 января 2020 12:11
Ранее горожане обратились к депутату Александру Хинштейну. Благоустройство региона
161
Капитальный ремонт в Самаре
26 декабря 2019 09:53
Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый. Капитальный ремонт в Самаре
252
23 декабря 2019 19:41Как правильно выбрать цепную электропилу
В арсенале домашнего инструмента цепная электропила занимает особое место. Этот инструмент нашел свое применение и в строительстве и для работ связанных с... Капитальный ремонт в Самаре
133
25 ноября 2019 20:01
Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
513
Всё в Дом
23 декабря 2019 19:33Коврики для ванной высокого качества от интернет-магазина plastic-shop.in.ua
Сегодняшняя ковровая промышленность предоставляет клиентам огромный ассортимент различных ковров и ковриков на любой оттенок и дизайнерский вкус. Всё в Дом
163
9 декабря 2019 19:19Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
174
21 ноября 2019 09:34Матрасы в Москве
Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
474
ЖКХ
14 января 2020 17:55
Региональный оператор выступил с инициативной дать елкам вторую жизнь. ЖКХ
74
14 января 2020 16:54
Под руководством Владимира Василенко прошло общегородское совещание в сфере ЖКХ и благоустройства. ЖКХ
103
14 января 2020 16:47
Такие санкции будут применены к небольшим производственным предприятиям, офисным зданиям, кафе, ресторанам, складским терминалам, магазинам, автомойкам,... ЖКХ
122
Экология
14 января 2020 13:52
Досталось и Новокуйбышевску. Экология
165
13 января 2020 09:49
В отдельных субъектах это произойдет намного раньше, отмечают аудиторы. Экология
206
12 января 2020 12:35
В стране теплеет в разы быстрее, чем в среднем по планете. Экология
320
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1369
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
474
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1326
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1098
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
693
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1604
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
718
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1153
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1204
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1466
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2529
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3083
Мероприятия