Службы благоустройства Самары усилили обработку улично-дорожной сети города
16 января 2020 17:05
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«С такими «сюрпризами» погоды сталкиваемся ежегодно – дождь попадает на остывшее покрытие, все подмерзает и образуется так называемый стекловидный лед. Это достаточно опасное явление на дорогах и тротуарах. Такой лед тонким слоем покрывает поверхность и плохо заметен на первый взгляд, особенно в сумерки и темное время суток. А учитывая, что на поверхности ледяного слоя есть еще и вода, скользкость повышается, что может спровоцировать случаи травматизма и ДТП. Единственный способ борьбы – обработка противогололедными реагентами», - пояснил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев.
За сутки муниципальное предприятие задействовало в целом для содержания улично-дорожной сети (УДС) 370 спецмашин и 296 дорожных рабочих; израсходовало порядка 37 тонн реагентов для обработки проезжей части дорог, тротуаров, остановочных площадок, пешеходных переходов, лестничных маршей.
Сегодня днем эту работу активизировали, на основных дорогах с маршрутами движения общественного транспорта делая акцент на внесение «Бионорда». Как отмечают специалисты, данный реагент действует быстрее и более эффективно препятствует образованию наледи по сравнению, например, с песчано-соляной смесью. Кроме того, этот препарат, допущенный к использованию Роспотребнадзором, имеет все необходимые сертификаты соответствия и безопасности - относится к 4 классу опасности, то есть оказывает минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду.
Противогололедная обработка мостов выполняется исключительно с применением песка для предотвращения коррозии мостовых конструкций.
Особое внимание дорожники уделяют и участкам с подъемами и спусками. Напомним, в таких местах размещено несколько десятков ящиков с песком, который автомобилисты, а также водители общественного транспорта при необходимости могут использовать самостоятельно. Также на подъемах дорог выставлена на дежурство спецтехника, чтобы оказать содействие, в том числе, большегрузным и тяжеловесным машинам, помочь им преодолеть сложный участок и тем самым исключить там образование дорожных пробок.
Вместе с тем мастерами муниципального предприятия организован непрерывный мониторинг состояния участков УДС для принятия решения о том, как необходимо скорректировать количество вносимых противогололедных материалов в текущей ситуации.
Так, сегодня в дневную смену МП «Благоустройство» вывело на улицы Самары 253 уборщика территорий и 129 единиц техники. Из них 39 единиц предназначены непосредственно для того, чтобы рассыпать реагенты: 25 спецмашин – для обработки проезжей части дорог, 14 – для содержания тротуаров.
Соответствующие задачи поставлены и при содержании придомовых территорий. Тем, что находятся вблизи домов со скатными кровлями, - повышенное внимание. Усилия дворников сосредоточены также в тех местах, где рядом находятся водостоки.
В грядущую ночь темпы работ снижаться не будут, поскольку погодные условия вновь изменятся – коммунальщики предупреждены о возможном понижении температуры наружного воздуха ночью, под утро синоптики прогнозируют еще и снег с дождем.
Службы благоустройства готовы к выходу максимального количества техники и персонала. При этом обращаем внимание горожан на необходимость быть осторожными. Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения, следить за скоростью, режимом торможения и разгона, а также дистанцией, быть особенно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов и по возможности воздержаться от поездок на большие расстояния. Пешеходам МЧС напоминает о необходимости выбирать удобную, соответствующую погоде обувь с нескользящей подошвой, следовать без спешки, наступая на всю подошву, и не перебегать проезжую часть перед приближающимся автомобилями, передает пресс-служба горадминистрации.
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