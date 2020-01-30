Новая спецтехника: автопарк регоператора пополнили восемь бункеровозов

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Свой первый рейс совершают три автомобиля фирмы SCANIA и пять бункеровозов на базе МАЗ. Данная техника предназначена для погрузки, выгрузки и транспортировки твердых коммунальных отходов на полигоны. Эти машины очень востребованы в работе по вывозу твердых коммунальных отходов на территории Самарской области.«Для нас это большое событие – современная техника позволит нам более качественно выполнять свою работу. Мы постоянно следим за пополнением автопарка, в прошлом году мы запустили на линию 34 единицы новой спецтехники – это мусоровозы и бункеровозы, которые трудятся на всей территории Самарской области», — сказал исполнительный директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Вячеслав Дормидонтов.Бункеровозы, будут использоваться в работе по ликвидации несанкционированных свалок, а также для вывоза твердых коммунальных отходов с крупных предприятий.«Данная техника оборудована настройками «мультилифт», что позволяет применять сменные бункеры различного назначения. С ее помощью мы можем транспортировать твердые коммунальные отходы больших объемов от места накопления до полигона», — разъяснила ведущий специалист отдела транспортирования «ЭкоСтройРесурс» Юрий Люкшин.При выборе компании — перевозчика региональный оператор уделяет большое внимание наличию и состоянию специализированной техники. Она должна соответствовать всем современным требованиям. Ежедневно эти машины совершают более 500 рейсов на территории Самарской области, доставляя твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок на полигоны, передает пресс-служба облправительства.