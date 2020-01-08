В Самаре за новогодние праздники вывезли более 14 тонн мусора
8 января 2020 12:28
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Единый региональный оператор по обращению с ТКО в Самарской области «ЭкоСтройРесурс» отчитался о проделанной работы во время новогодних праздников. За первые дни 2020 года службы вывезли более 14 тысяч тонн отходов.
- Вывоз осуществляется в штатном режиме. Основная проблема, которая мешает работе - припаркованные возле КП автомобили. Мы заинтересованы в качественном оказании услуги. Пожалуйста, не оставляйте транспорт возле КП. Наши перевозчики сообщают в управляющие компании о невозможности вывоза ТКО, но долго ждать на конкретных адресах они не могут - из-за этого сбивается весь график, - пишут представители регоператора.
Горожане вступили в дискуссию с регоператором. По их словам, данные неправильные.
- Вам не кажется что цифра в 14000 кривая? За шесть дней, - говорит Сергей В.
Полный отчет регоператор планирует озвучить позже, сообщает ПроГородСамара.
- Январские праздники еще продолжаются. Мы обязательно подробно расскажем о работе РО и перевозчиков в этот период, - пояснили в «ЭкоСтройРесурс».
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