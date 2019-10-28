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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Начинаются работы по перекладке канализационного коллектора на Красноглинском шоссе в Самаре

28 октября 2019 09:18
278
Начинаются работы по перекладке канализационного коллектора на Красноглинском шоссе в Самаре
Транспорт временно пустят в объезд.

Сегодня, 28 октября, в связи с заменой напорного канализационного коллектора диаметром 400 мм будет перекрыто Красноглинское шоссе в районе пересечения с Волжским шоссе. Данные трубы прослужили более 40 лет.

Объезд, схема которого согласована с ГИБДД, будет осуществляться по улице Сергея Лазо. Работы продлятся ориентировочно до конца октября.
«РКС-Самара» приносит извинения за доставленные неудобства и просит автомобилистов планировать маршрут заранее.

Основной автомобильный поток, поворачивающий с Волжского шоссе по Красноглинскому налево, перекрытие не затронет.

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