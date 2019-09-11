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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

12 сентября часть жителей Самары останется без воды

11 сентября 2019 11:50
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12 сентября часть жителей Самары останется без воды
На улице Мориса Тореза специалисты «РКС-Самара» заменят неисправные задвижки, установленные в 1953 и в 1971 годах.

Самарские сети водоснабжения состоят из 1600 километров труб и более 26 тысяч задвижек, которыми регулируются водные потоки. На границе Советского и Железнодорожного районов Самары три задвижки 1953 и 1971 годов вышли из строя. Из-за этого, когда происходили технологические сбои на сетях, ареал отключений холодного водоснабжения был значительно больше, чем с работающей запорной арматурой.
Чтобы сократить количество домов, отключаемых от холодной воды, «РКС-Самара» приняли решение заменить сразу три задвижки диаметром 800, 500 и 300 мм. Работы будут проходить в течение двух суток.
11 сентября будет перекрыто две полосы (по одной в каждую сторону) улицы Мориса Тореза от Авроры до пер. Строителей (один квартал). 12 сентября этот участок будет перекрыт полностью.
С 9:00 12 сентября до 9:00 13 сентября без холодного водоснабжения будут дома в части Железнодорожного и Советского районов (адреса см. ниже). Бойлеры будут курсировать между домами, о точном их местонахождении можно будет узнать по телефонам диспетчерской «РКС-Самара»: 334-75-12 и 336-86-51.
ТКС-Самара приносит извинения за временные неудобства! Работы будут вестись в круглосуточном режиме до полного восстановления водоснабжения всем жителям.

Без холодного водоснабжения с 9.00 12.09.19 до 9.00 13.09.10 дома по следующим адресам:
ул. Авроры, 59, 61, 63, 93, 95, 97, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131;
ул. М.Тореза, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 89, 97;
ул. Аэродромная, 44, 46, 48, 50, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 68,
ул. Партизанская, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 178;
ул. Балаковская, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 24а, 26, 28;
ул. Революционная, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 144а, 145, 145а, 148, 149, 154, 156, 157, 157а, 159, 163;
ул. Волгина, 109, 111, 115, 119а, 121, 122, 123, 128, 132, 132а, 136, 140.


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Комментарии



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