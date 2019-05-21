Совбез РФ обсудит безопасность отдыхающих в Крыму
21 мая 2019 09:12
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сегодня обсудит на совещании в Ялте безопасность отдыхающих в предстоящий курортный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза. Власти полуострова отмечают постоянно растущий поток туристов в Крым. 2018 год стал рекордным для региона по этому показателю за последние 25 лет, в нынешнем году цифры также продолжают расти, передает Радио Маяк.
Как заявил ранее ТАСС председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк, одним из факторов роста спроса на отдых в Крыму стало открытие моста через Керченский пролив.По словам спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, в 2019 году полуостров может принять до 7,5 млн туристов.
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