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Авиационную часть празднования Дня Победы повторят

15 мая 2020 09:40
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Авиационную часть празднования Дня Победы повторят
Самолёты и вертолёты пролетят не только над Москвой, но и над другими городами.

В этом году решено повторить воздушную часть парада Победы. Одновременно пройдут и его наземная составляющая, и шествие «Бессмертного полка», которые не состоялись 9 мая. Дата проведения пока не определена, как и количество городов, которые задействуют в мероприятии. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, организовать парад еще раз не составит труда, а участие в нем самолетов и вертолетов сделает перенесенное празднование Дня Победы полноценным.

Россияне увидят воздушную часть парады Победы повторно. Принципиальное решение об этом уже принято, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Он не станет точной копией состоявшегося 9 мая. Пересмотрят и состав участников, и схемы пролета авиации.

Точная дата проведения торжественного мероприятия пока не определена. Решение примут в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране.
Обсуждается и список городов-участников. Есть вероятность, что в этот раз их будет меньше, чем 9 мая. Авиационную часть могут повторить только в тех городах, где будет проводиться и наземная составляющая.
— Если парад делать, то полноценно. 9 мая был воздушный пролет над Москвой в честь Дня Победы. А парад есть парад, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Это не самая сложная задача для авиации — организовать воздушное движение. Все лётчики у нас сейчас имеют большой налет и хорошие навыки. Пилотажные группы подготовлены. Так что никаких проблем возникнуть не должно. Сейчас не те времена, когда исправную технику собирали со всей страны.

До последнего находилась под угрозой отмены в этом году воздушная часть парада и в Москве. По данным «Известий», из-за сложных метеоусловий окончательное решение о вылете авиации было принято перед самым началом показа.
После начала пандемии коронавируса власти рассматривали различные варианты проведения юбилейного Парада Победы. Изначально в нынешнем году планировалась обширная наземная часть. В начале апреля ещё изучались варианты проведения парада без зрителей на трибунах. Войсковые расчеты успели начать тренировки.

О решении все-таки перенести традиционный парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 16 апреля сообщил Владимир Путин. Президент пообещал провести все запланированные мероприятия позже. Под отмену попала и воздушная часть парада, но уже 28 апреля глава государства объявил, что она всё-таки состоится.

— В настоящем параде всегда было две части — воздушная и наземная, — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Просто сейчас условия не позволили провести это торжественное мероприятие полноценно. Окончательное решение всегда принимает верховный главнокомандующий. Президент решил перенести парад.

Значит, когда его будут проводить, в нем примет участие и авиация, если позволят погодные условия. Сложностей не будет, экипажам понадобится пара тренировок.
Нужно, чтобы они слетались в боевых порядках, на этих интервалах и дистанциях, отработали в группах. Скорее всего, задействуют те же экипажи, которые участвовали в параде 9 мая. Им будет проще подготовиться.

В числе возможных дат проведения полномасштабных празднований в честь 75-летия Победы называли 22 июня — День памяти и скорби. Еще один вариант — 24 июня, в этот день в 1945 году состоялся первый Парад победы в Москве. Не исключалось также празднование 3 сентября. На этот день теперь приходится официальное окончание Второй мировой войны — соответствующий закон в конце апреля подписал президент Владимир Путин.
Парад 9 мая 2020 года стал уникальным. Из-за пандемии коронавируса он впервые проходил только в воздухе, без наземной части. При этом по географическому охвату и количеству задействованной боевой техники мероприятие стало самым масштабным в истории современной России.
По данным Министерства обороны, авиапарад прошел в 51 городе, включая четыре зарубежных. К участию в мероприятиях в общей сложности привлекли более 600 самолетов и вертолетов.
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