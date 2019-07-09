Житель Приморья незаконно вывез в Китай ценных пород дерева на 40 млн рублей
9 июля 2019 11:28
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В настоящее время против мужчины открыто 19 уголовных делопроизводств за контрабанду.
Сотрудники Уссурийской таможни выявили крупную контрабанду ценных пород древесины в Китай общей стоимостью более 40 миллионов рублей, которую организовал житель Приморья. Об этом сообщает портал Ussurmedia.
По информации журналистов, мужчина по заказу "граждан КНР", используя поддельные документы, переправлял через границу пиломатериалы дуба монгольского и ясеня маньчжурского — исчезающих пород дерева. Всего ему удалось экспортировать 2304 кубических метра стоимостью 40,7 миллиона рублей.
Для операций предприниматель использовал реквизиты фирмы, директором которой было подставное лицо, фактически он сам являлся руководителем организации. На таможне он заявлял недостоверные данные и о происхождении леса.
Против мужчины возбуждено 19 уголовных дел по статье 226 УК РФ "Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере", ему грозит до семи лет лишения свободы, пишет Лайф.
Фото: pixabay.com
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