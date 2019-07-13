Россельхознадзор будет следить за содержанием животных в зоопарках, океанариумах и цирках
13 июля 2019 11:12
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Специалисты должны будут опекать их и следить, чтобы в местах содержания животных соблюдались должные требования. Об этом сообщает РИА Новости. К новым обязанностям сотрудники ведомства приступят с 1 января 2020 года. В конце 2018 года Владимир Путин подписал закон, регулирующий принципы обращения с животными.
Фото: Дильдина Светлана
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