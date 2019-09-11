«Самара Авто Газ» продлил акцию «Тайный пассажир»

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Транспортное предприятие ООО «Самара Авто Газ» сообщило о продлении общественной акции «Тайный пассажир». Напомним, что в рамках акции незаметно для окружающих тайные пассажиры из числа горожан в течение месяца под видом обычных передвигались в автобусах «Самара Авто Газа» и фиксировали свои наблюдения.Участниками стали и представители Общественного совета при Департаменте транспорта. Так, эксперт Общественного совета Александр Медведев одним из первых проехался на автобусе 41 маршрута и поделился своими наблюдениями.- Акция пользуется популярностью, и по многочисленным просьбам заинтересованных горожан принято решение о ее продлении до 10 октября 2019 г. – комментирует директор «Самара Авто Газ». - Тайный» взгляд на работу наших сотрудников дает нам понимание, в каком направлении двигаться, чтобы обеспечить качественное обслуживание жителей города в общественном транспорте, помогает нивелировать недостатки и усилить положительные стороны.Среди замечаний тайных пассажиров несколько жалоб на отсутствие доступа в салон автобуса через переднюю дверь или к посадочному месту по соседству с кондуктором, на потертые сидения в салоне автобуса.Одна из пассажирок отметила галантность кондуктора 34 маршрута: «Мужчина сам пригласил сесть двух девушек на своё и соседнее сидение».Другой кондуктор препятствовала желающим проехать «зайцем».- Правда за одного из таких пассажиров оплатил проезд другой доброжелательный пассажир – сообщает «тайный» наблюдатель. - Напряженные ситуации сотрудник предприятия разрешал без конфликтов, относясь с уважением к «потенциальным» пассажирам.Руководство «Самара Авто Газ» отмечает, что в течение месяца получено около 100 заполненных анкет. По итогам анализа пожеланий, обозначенных тайными» пассажирами в анкете, проведен ряд дополнительных инструктажей и разъяснительных бесед с водительским составом и кондукторами, заказаны новые сидения в автобусы.Напоминаем, что участниками акции могут стать пассажиры, достигшие совершеннолетнего возраста, заинтересованные в повышении качества обслуживания на муниципальных автобусах города.Для участия пассажирам необходимо направить заявку в адрес ООО «Самара Авто Газ» на электронную почту samaraavtogaz@mail.ru. В ответ будет направлена подробная анкета для тайного пассажира.После каждой поездки зарегистрированный участник направляет заполненную анкету в течение 10 дней на указанный электронный адрес.Самые активные пассажиры получат вознаграждение от «Самара Авто Газ» и получат возможность посетить музей автомобильного пассажирского транспорта при ООО "СамараАвтоГаз".