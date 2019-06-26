СОФЖИ: Самарская область входит в первую пятерку по ПФО по объему ввода в эксплуатацию жилых домов
26 июня 2019 17:42
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В записке рассмотрены основные показатели строительной отрасли Самарского региона, такие как объем работ и услуг по виду деятельности «строительство» и ряд других.
По численности населения на 01.01.2019 г. Самарская область находится на 4-м месте после Республики Башкортостан, Республики Татарстан и
Нижегородской области. На 01 января 2019 года на территории Самарской области проживало 3 183 038 человек (10,83 % от общей численности на
территории ПФО).
В январе - мае 2019 года в регионе было введено в эксплуатацию 322,2 тыс. кв.м. общей площади жилых домов, что составляет 6,45% от суммарного
объема ввода по Приволжскому федеральному округу в целом (4 996,69 тыс.кв.м).
По объему ввода за указанный период Самарская область находится на пятом месте, значительно уступая лидерам: Республике Татарстан (1147,77
тыс.кв.м общей площади жилых домов, что составило 22,9% от общего объема ввода по ПФО), Республике Башкортостан (814,18 тыс.кв.м общей площади
жилых домов, что составило 16,29% от общего объема ввода по ПФО) и Нижегородской области (511,3 тыс.кв.м общей площади жилых домов, что
составило 10,23% от общего объема ввода по ПФО).
Динамика объемов ввода в эксплуатацию жилых домов на территории Самарской области за период январь-май 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года (январь-май 2018 года) носила отрицательный характер и составила 152,7 тыс.кв.м общей площади. Всего на территории ПФО динамика объемов ввода в эксплуатацию жилых домов за период январь-май 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года (январь-май 2018 года) носила положительный характер и составила 292,79 тыс.кв.м общей площади.
При подготовке аналитической записки отдел мониторинга жилья и информирования граждан опирался на информацию, размещенную на сайте Федеральной службы государственной статистики и сайтах территориальной службы государственной статистики субъектов ПФО, передает пресс-служба СОФЖИ.
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