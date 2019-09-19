Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 19 сентября, 16:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/09:
USD 64.43
0.31
EUR 71.24
0.64
Новости /  Экономика /  Строительство  

Самарцы провалили на слушаниях идею застройки исторического центра города компанией «Время Плюс»

19 сентября 2019 12:51
115
Самарцы провалили на слушаниях идею застройки исторического центра города компанией Время Плюс
Сейчас площадка в 334,5 кв. м относится к общественно-деловой зоне районного значения.

По итогам публичных слушаний, прошедших 10 сентября, рекомендовано отказать компании «Время плюс» в смене зоны части участка на пересечении улиц Чкалова и Пушкина в Самаре. Сейчас площадка в 334,5 кв. м относится к общественно-деловой зоне районного значения, застройщик же пытался перевести ее в зону застройки многоэтажными домами.

Представители «Время Плюс» обеспечили себе поддержку на слушаниях, «за» высказался 71 человек. Но протестующих (судя по всему, ощутимая часть из которых — жители уже построенных компанией домов) оказалось больше — 95. В качестве основных аргументов против смены зоны, называлась нагрузка на инженерные коммуникации, нехватка парковочных мест и сложная ситуация с дорожным движением. Также указали, что нынешняя правовая зона предполагает размещение детских садов и учебных заведений, которые необходимы этому району, поэтому менять ее не нужно, пишет СО ОНЛАЙН.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
19 сентября 2019  14:03
Россияне стали реже брать ипотеку
Россияне стали реже брать ипотеку
Общий объем выдачи кредитов также упал на 15 %, до уровня 211,7 млрд рублей. Экономика региона
101
19 сентября 2019  09:56
За капремонт не платит даже самарский фонд ипотеки
За капремонт не платит даже самарский фонд ипотеки
Сумма долга СОФЖИ почти символическая — 8691 рубль. Экономика региона
168
19 сентября 2019  09:15
У Самарской области есть все шансы попасть в пятёрку научно-образовательных центров мирового уровня-2020
У Самарской области есть все шансы попасть в пятёрку научно-образовательных центров мирового уровня-2020
С НОЦ Самарской области сегодня связаны надежды экспертов, производственников и ученых на дальнейшее обеспечение технологического развития региона. Экономика региона
229
Весь список
Финансы и Банки
19 сентября 2019  13:01
Сбербанк и Платформа ОФД рассказали, как за время кассовой реформы изменилась доля безналичных платежей в магазинах и ресторанах
Сбербанк и «Платформа ОФД» рассказали, как за время кассовой реформы изменилась доля безналичных платежей в магазинах и ресторанах
«Платформа ОФД» Сбербанка обрабатывает более 40 миллионов чеков в день. Финансы и Банки
112
17 сентября 2019  12:14
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Размер комиссии не зависит от региона и отображается на экране при выполнении операции. Финансы и Банки
317
16 сентября 2019  16:07
Соглашение направлено на увеличение объемов производства сельхозпродукции путем предоставления аграриям кредитов на льготных условиях.
Сбербанк и Минсельхоз подписали соглашение по программе повышения конкурентоспособности
Соглашение направлено на увеличение объемов производства сельхозпродукции путем предоставления аграриям кредитов на льготных условиях.  Финансы и Банки
377
Весь список
Строительство
19 сентября 2019  12:51
Самарцы провалили на слушаниях идею застройки исторического центра города компанией Время Плюс
Самарцы провалили на слушаниях идею застройки исторического центра города компанией «Время Плюс»
Сейчас площадка в 334,5 кв. м относится к общественно-деловой зоне районного значения. Строительство
114
18 сентября 2019  10:43
Особенности мрамора
 Натуральный мрамор – естественный строительный материал, который успешно сочетает внешнюю безупречную красоту, а также изысканность, и оптимальные... Строительство
41
17 сентября 2019  15:21
Двухэтажное кирпичное здание будет соответствовать всем современным нормам строительства дошкольного учреждения – со своей котельной, отличным благоустройством.
В поселке Белозерки появится новый детский сад
Двухэтажное кирпичное здание будет соответствовать всем современным нормам строительства дошкольного учреждения – со своей котельной, отличным... Строительство
373
Весь список
Материалы и технологии
14 сентября 2019  12:34
Приборы контроля
 По технике безопасности любая установка для сжигания сжиженного газа или другого жидкого топлива в обязательном порядке должна оснащаться оборудованием,... Материалы и технологии
44
10 сентября 2019  19:32
Завод продолжает производство серого цемента «мокрым» способом, считающимся опасным для окружающей среды.
Модернизировать «Жигулёвские стройматериалы» в срок не успели, и запустили по-старому
Завод продолжает производство серого цемента «мокрым» способом, считающимся опасным для окружающей среды.    Материалы и технологии
341
31 августа 2019  18:59
Как стоит обслуживать компрессорное оборудование?
 Компрессорное оборудование широко распространено во многих областях. А связано это, в первую очередь, с тем, что оно способно выполнять сразу несколько... Материалы и технологии
104
Весь список
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
48
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
676
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1734
Весь список
Бизнес
18 сентября 2019  10:38
В Самаре состоится первый открытый квиз на тему бизнеса
В Самаре состоится первый открытый квиз на тему бизнеса
Участие в нем бесплатное. Бизнес
234
16 сентября 2019  13:58
Молодые предприниматели Самарской области примут участие во Всероссийском конкурсе
Молодые предприниматели Самарской области примут участие во Всероссийском конкурсе
В жюри конкурса войдут представители предпринимательского сообщества и инфраструктуры региона. Бизнес
322
5 сентября 2019  17:03
Повышению инвестиционной привлекательности Самарской области способствует наличие инвестиционных площадок.
В Самарской области формируются инвестиционные площадки для малого и среднего бизнеса
Повышению инвестиционной привлекательности Самарской области способствует наличие инвестиционных площадок.  Бизнес
344
Весь список


Новости компаний
19 сентября 2019  12:55
АвтоВАЗ отзывает больше 90 тысяч Lada Xray из-за коррозии на капоте
АвтоВАЗ отзывает больше 90 тысяч Lada Xray из-за коррозии на капоте
Автомобили, попадающие под отзыв, должны быть проверены. Новости компаний
126
18 сентября 2019  18:43
«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента».
Разработчик сообщил о российской ракете с недостижимой дальностью полета
«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента».  Новости компаний
296
18 сентября 2019  14:33
"Должна же быть какая-то тайна у нас", - пояснил глава "Роскосмоса".
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза", однако оставит эту информацию в тайне
"Должна же быть какая-то тайна у нас", - пояснил глава "Роскосмоса".  Новости компаний
380
18 сентября 2019  10:46
В Самарской губернской думе открылась передвижная выставка к 125-летию энергомаркетинговой и энергосбытовой деятельности в регионе
В Самарской губернской думе открылась передвижная выставка к 125-летию энергомаркетинговой и энергосбытовой деятельности в регионе
Она состоялась при поддержке ПАО «Самараэнерго». Новости компаний
199
Весь список
IT и Коммуникации
6 сентября 2019  17:02
Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
 Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
94
6 сентября 2019  17:02
Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
 Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
78
4 сентября 2019  19:15
Особенности 3D принтеров
 Если еще совсем недавно принтер 3D был только фантазией, в которую было сложно поверить, то в современном мире подобные модели – реальность, они плотно вошли... IT и Коммуникации
114
Весь список
Транспорт
19 сентября 2019  15:49
«Самара Авто Газ» в тестовом режиме вводит данную схему на автобусных маршрутах с низким пассажиропотоком - 55, 76, 78, 79, 13 и 3.
«Самара Авто Газ» протестирует бескондукторную систему оплаты проезда на 6 городских маршрутах
«Самара Авто Газ» в тестовом режиме вводит данную схему на автобусных маршрутах с низким пассажиропотоком - 55, 76, 78, 79, 13 и 3.   Транспорт
93
19 сентября 2019  13:47
В Самарской области стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В Самарской области стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Принять участие в опросе может любой пользователь соцсети. Транспорт
114
19 сентября 2019  11:00
В Самаре перекрыли в оба направления улицу Мичурина
В Самаре перекрыли в оба направления улицу Мичурина
Такие меры приняты из-за упавшего дерева. Транспорт
162
19 сентября 2019  10:57
Маршрут автобуса №480 в Самаре могут продлить до Крутых Ключей
Маршрут автобуса №480 в Самаре могут продлить до Крутых Ключей
В случае одобрения нового маршрута он будет ехать еще одну остановку. Транспорт
132
Весь список
Предпринимательство
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
129
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
327
18 июня 2019  22:58
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей.  Предпринимательство
314
Весь список
Видео
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
267
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
520
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
322
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
830
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
362
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
640
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1010
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
722
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
960
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1137
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
562
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2391
Весь список

Мероприятия
Самарский университет проводит квест-знакомство "Вдоль Волги" для первокурсников, приехавших учиться в Самару из других регионов страны
Самара присоединится к мероприятиям, приуроченным ко Всемирному дню чистоты
В Самаре состоятся Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Митрополита Самарского и Тольяттинского»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные