Самарцы провалили на слушаниях идею застройки исторического центра города компанией «Время Плюс»
19 сентября 2019 12:51
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По итогам публичных слушаний, прошедших 10 сентября, рекомендовано отказать компании «Время плюс» в смене зоны части участка на пересечении улиц Чкалова и Пушкина в Самаре. Сейчас площадка в 334,5 кв. м относится к общественно-деловой зоне районного значения, застройщик же пытался перевести ее в зону застройки многоэтажными домами.
Представители «Время Плюс» обеспечили себе поддержку на слушаниях, «за» высказался 71 человек. Но протестующих (судя по всему, ощутимая часть из которых — жители уже построенных компанией домов) оказалось больше — 95. В качестве основных аргументов против смены зоны, называлась нагрузка на инженерные коммуникации, нехватка парковочных мест и сложная ситуация с дорожным движением. Также указали, что нынешняя правовая зона предполагает размещение детских садов и учебных заведений, которые необходимы этому району, поэтому менять ее не нужно, пишет СО ОНЛАЙН.
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