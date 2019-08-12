За пять лет количество вакансий в строительной сфере Самарской области выросло в 3 раза
12 августа 2019 11:35
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По данным аналитиков сайта по поиску работы и персонала hh.ru строительная сфера одна из самых востребованных в Самарской области как с точки зрения спроса, так и предложения. По количеству размещённых вакансий с начала 2019 года на профобласть «Строительство, недвижимость» в Самарской области приходится 6% от общей доли рынка.
За пять лет количество предложений в сфере строительства в Самарской области выросло в 3 раза. Средняя заработная плата, которую сегодня предлагают в строительной сфере, составляет около 34 тысяч рублей. Среднее ожидание соискателей – 40 тысяч рублей. Чаще всего компании ищут рабочих строительных специальностей, инженеров, специалистов по эксплуатации, проектировщиков и архитекторов. 15% вакансий доступны для соискателей без опыта работы. 21% подразумевают вахтовую занятость.
Соискатели из сферы строительства гораздо реже многих других специалистов готовы пойти на снижение своих зарплатных ожиданий ради трудоустройства или сохранения рабочего места. Кроме того, строители отмечают, что помимо достойной и своевременной заработной платы, для них важны оплата сверхурочного рабочего времени, возможности для карьерного роста, а также рабочее место, оснащённое всем необходимым.
«Интересно, что профессия порой не отпускает строителей и во время отдыха: 41% признались, что в отпуске занимаются бытовыми делами, в том числе – ремонтом. Кроме того, 23% строителей часто работают во время отпуска, потребность дополнительного дохода в этой сфере, по нашим данным, довольно высока», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье.
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