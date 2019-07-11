Самым активным в Самарской области рынок по предложению вторичного жилья стал в Жигулевске

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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской области в июне 2019 года.При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано уникальных 15 556 предложений к продаже, опубликованных в СМИ в июне 2019 года.На первом месте по количеству предложений лидирует Самара с 6 683 квартирами. На втором – Тольятти – 5 055 квартир. Замыкает список Похвистнево – 132 квартиры.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в июне 2019 года составила 47 081 рублей.Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – 60 309 руб., самая низкая – в Октябрьске – 22 282 руб.Наиболее активным в июне 2019 года был рынок в Жигулевске (индекс активности – 10,2), наименее – в Кинеле (индекс активности 3,4). В Самаре данный показатель равняется 5,8, в Тольятти – 7,2. Под индексом активности мы понимаем соотношение количества предложений к количеству жителей.