Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   

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11 декабря в регионе подтверждено 288 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 151 в г.Самара

- 29 в г.Тольятти

- 15 в Кинель-Черкасском районе

- 12 в Красноярском районе

- 11 в г. Отрадный

- 9 в г. Сызрань

- 6 в Безенчукском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 6 в г.Новокуйбышевск

- 5 в Приволжском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в Шигонском районе

- 4 в г. Чапаевск

- 3 в Богатовском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в г. Похвистнево

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Ставропольском районе



247 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 41 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 25343 случая коронавируса.



️Скончались 485 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчины 62, 70, 77, 79 лет, женщины 76, 82 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; мужчина 48 лет



️Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 15,19 по стране - 31,43.



️Коэффициент летальности в области - 1,91, в стране - 1,77.



​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9089, нарастающим итогом 1291696, передает пресс-служба оперштаба СО.