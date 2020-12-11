Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   

11 декабря в регионе подтверждено 288 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 151 в г.Самара
- 29 в г.Тольятти
- 15 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в Красноярском районе
- 11 в г. Отрадный
- 9 в г. Сызрань
- 6 в Безенчукском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 6 в г.Новокуйбышевск
- 5 в Приволжском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в Шигонском районе
- 4 в г. Чапаевск
- 3 в Богатовском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в г. Похвистнево
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Ставропольском районе
247 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 41 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 25343 случая коронавируса.
️Скончались 485 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчины 62, 70, 77, 79 лет, женщины 76, 82 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; мужчина 48 лет
️Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 15,19 по стране - 31,43.
️Коэффициент летальности в области - 1,91, в стране - 1,77.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9089, нарастающим итогом 1291696, передает пресс-служба оперштаба СО.
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