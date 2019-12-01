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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Тольятти состоится фестиваль баскетбола "Жигули-Баскет"

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котором готовятся принять 35 команд со всей России.
С 5 по 8 декабря в Тольятти состоятся матчи XIII фестиваля баскетбола «Жигули-Баскет» участие в котором готовятся принять 35 команд со всей России.

«Жигули-Баскет» - традиционно один из крупнейших российских детских турниров, в этом году повторен рекорд по количеству команд-участниц. Они представляют Тольятти, Самару, Новокуйбышевск, Отрадный, Москву, Казань, Можгу, Старый Оскол, Воронеж, Челябинск, Березники, Оренбург, Химки, Свердловскую область и Казахстан. Возрастных категорий четыре: три юношеские (2007, 2008 и 2009 годы рождения) и одна категория девушек (2009 год рождения).

Игры пройдут в четырех залах (СК «Акробат», ДС «Волгарь», ФОК «Слон» и ДК «Тольятти»).

Торжественная церемония открытия турнира начнется 5 декабря в 18.00 в СК «Акробат».

Организаторы и партнеры турнира: Правительство Самарской области, Администрация городского округа Тольятти, Федерация баскетбола Самарской области, ПАО «Тольяттиазот», СДЮСШОР №2 «Красные Крылья», ССК, «Блисс-инжиниринг», «Тольяттимолоко», Lapp.

Приглашаем посетить игры, вход свободный, передает пресс-служба Федерации баскетбола Самарской области. 


 
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