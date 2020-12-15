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С 14 по 19 декабря в Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по плаванию в 25-метровом бассейне с участием более 500 сильнейших спортсменов страны.

В первый день соревнований самарец Александр Кудашев выиграл золото на дистанции 200 метров баттерфляем, передает пресс-служба минспорта СО.