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21 декабря в Самаре в "МТЛ Арене" состоится баскетбольный праздник под названием "День рождения баскетбола". Именно в этот день в 1891 году был сыгран первый в истории баскетбольный матч. Состоится финал "Кубка Федерации баскетбола Самарской области - 2020". Матчей запланировано целых два - это встреча за 3 место (в 17.00) и финал (в 19.30).



В 19.00 (между играми) стартует торжественная церемония награждения номинантов премии "За вклад в развитие Самарского баскетбола в 2020 году". Среди лауреатов - команды, лучшие тренеры и игроки.



Вход в "МТЛ Арену" свободный, однако количество зрителей в зале будет ограничено.



Просим любителей баскетбола приезжать заранее. Обязательно соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Допуск лиц старше 65 лет не проводится, передает пресс-служба минспорта СО.