Я нашел ошибку
Главные новости: 
Нежелание расставаться с толстым котом лишило клиента "Аэрофлота" накопленных за 10 лет бонусных миль
В компании утверждают, что ДТП произошло по вине водителя, а не автопилота.
Беспилотник Яндекса попал в ДТП на западе Москвы
Сегодня оформить микрокредит можно прямо в интернете, достаточно лишь фото паспорта. И возможно, на вас уже кто-то оформил.
Что делать, если на вас повесили микрокредит
Александр Хинштейн сообщил, что ко второму чтению законопроекта поступило 8 поправок.
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который определяет меры по обеспечению безопасности от противоправного использования беспилотников
Сэкономить клубу удалось и за счет сотрудничества с местными игроками.
Тольяттинский футбольный клуб претендует на выход в более высокую лигу, ФНЛ, при гораздо меньшем бюджете, чем у соперников
Большинство других владельцев, если их имущество еще не вывезли муниципальные подрядчики, вынуждены искать варианты минимизировать потери
Сохранить свои гаражи на старом месте удалось немногим самарцам
Решение было принято после жалобы родственников и знакомых полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество.
Конституционный суд счел законным изъятие имущества у друзей взяточников
По словам его матери Людмилы, семья радовалась успехам ученого и поощряла его интерес к французской истории.
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
сегодня  Среда, 13 ноября, 00:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/11:
USD 63.85
-0.06
EUR 70.42
-0.06
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинский футбольный клуб претендует на выход в более высокую лигу, ФНЛ, при гораздо меньшем бюджете, чем у соперников

12 ноября 2019 21:48
123
Сэкономить клубу удалось и за счет сотрудничества с местными игроками.
В 2019 году металлургический холдинг «AKRON» вывел в профессиональный спорт созданную им футбольную команду «Акрон», в первом же сезоне она сумела закрепиться на первом месте в турнирной таблице и уже претендует на выход в ФНЛ, передает «СО» ОНЛАЙН.

Как рассказал в интервью газете «Самарское обозрение» генеральный директор группы компаний AKRON HOLDING Павел Морозов, стать лидером команда сумела с более скромным бюджетом, чем конкуренты. «В этом году наш бюджет — 40 млн рублей. По имеющейся у нас информации, у идущего сейчас на 4-й позиции «Камаза» — 120 млн. рублей, у ульяновской «Волги» (8е место) — 90 млн., а у пермской «Звезды» — свыше 80 млн. рублей. Так что, сами по себе деньги — не решающий фактор», — говорит Морозов.

Также он уточнил, что сэкономить клубу удалось и за счет сотрудничества с местными игроками. «Наша стратегия изначально базировалась на привлечении местных воспитанников. Это было связано как с ограниченностью бюджета, так и со стремлением обеспечить развитие талантливой самарской молодежи. Могу сказать, что пока эта стратегия себя полностью оправдывает. Сегодня в ФК «Акрон» 15 из 25 заявленных футболистов — жители Тольятти, воспитанники тольяттинского футбола. В том числе 10 выходцы из Академии им. Коноплева, еще двое раньше играли за ФК «Лада», — добавляет Павел Морозов. 



Фото:   ФК "Акрон"
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1639
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1403
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1675
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8660
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9068
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8796
Весь список
Спорт в регионе
12 ноября 2019  21:48
Сэкономить клубу удалось и за счет сотрудничества с местными игроками.
Тольяттинский футбольный клуб претендует на выход в более высокую лигу, ФНЛ, при гораздо меньшем бюджете, чем у соперников
Сэкономить клубу удалось и за счет сотрудничества с местными игроками.  Спорт в регионе
124
12 ноября 2019  17:11
Все эти спортсмены входят в Совет чемпионов федерации бокса России.
В Самару приедут 6 Олимпийских чемпионов и 3 победителя чемпионатов мира по боксу
Все эти спортсмены входят в Совет чемпионов федерации бокса России.  Спорт в регионе
196
12 ноября 2019  16:12
В нем принимали участие 1 400 спортсменов из 54 стран мира.
Самарская спортсменка выиграла чемпионат мира по пара - армрестлингу
 В нем принимали участие 1 400 спортсменов из 54 стран мира.   Спорт в регионе
187
12 ноября 2019  15:54
В Казани завершился чемпионат России по плаванию, в котором принимали участие более 800 спортсменов из 66 регионов
Самарские пловцы завоевали 4 медали чемпионата России
В Казани завершился чемпионат России по плаванию, в котором принимали участие более 800 спортсменов из 66 регионов  Спорт в регионе
172
12 ноября 2019  12:53
В ТЦ "Аврора" в Самаре состоится турнир по любительскому боксу
В ТЦ "Аврора" в Самаре состоится турнир по любительскому боксу
На ринг выйдут непрофессиональные спортсмены. Спорт в регионе
182
12 ноября 2019  12:42
Самарский кикбоксер выиграл чемпионат мира
Самарский кикбоксер выиграл чемпионат мира
Он провел 4 боя, одержав победы над соперниками из Хорватии, Англии, Турции, Испании. Спорт в регионе
175
11 ноября 2019  21:11
На 1 месте - португальская "Брага".
Пляжные "Крылья Советов" в ТОП-30 мирового рейтинга
На 1 месте - португальская "Брага".   Спорт в регионе
366
Весь список


Видео
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
483
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
620
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
448
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
326
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
402
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
528
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
413
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1449
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2048
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1399
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1696
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1871
Весь список

Мероприятия
На Ленинградской сегодня очень оживлённо: артисты-студенты Самарского института культуры дарят прохожим алые розы
Самарская областная библиотека для слепых проведет Онлайн-трансляцию экскурсии по Музею Модерна в особняке Курлиной
Самарский зоопарк приглашает горожан на День матери
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные