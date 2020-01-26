Танцуй пока молодой: в СК "Грация" прошли первенство и чемпионат Самарской области по брейкингу
26 января 2020 23:50
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Официальные соревнования по этому виду спорта в нашем регионе проводятся впервые.
Возраст участников - от 7 лет и старше.
Брейкинг – популярный вид танцевального спорта, который включен в программу Олимпийских игр, начиная с 2024 года.
В России проводятся официальные соревнования, формируются сборные регионов и страны, присваиваются спортивные звания по брейкингу, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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