Танцуй пока молодой: в СК "Грация" прошли первенство и чемпионат Самарской области по брейкингу

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Официальные соревнования по этому виду спорта в нашем регионе проводятся впервые.Возраст участников - от 7 лет и старше.Брейкинг – популярный вид танцевального спорта, который включен в программу Олимпийских игр, начиная с 2024 года.В России проводятся официальные соревнования, формируются сборные регионов и страны, присваиваются спортивные звания по брейкингу, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО