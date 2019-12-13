Центр тестирования ГТО Чапаевска - финалист Национальной спортивной премии
13 декабря 2019 22:50
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Участниками церемония стали представители Самарской области: руководитель департамента физкультуры и спорта Чапаевска Евгений Кожин и директор муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивные центры городского округа Чапаевск» Денис Сидоров.
Центр тестирования ГТО Чапаевска по итогам предварительного всероссийского этапа вошел в число трех финалистов номинации «Комплекс ГТО — путь к здоровью и успеху!».
Победителем в этой номинации (решение принималось с учетом народного голосования и мнения экспертного совета) стал Центр тестирования ГТО поселка Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики.
Представители Чапаевска получили от Министра спорта РФ Павла Колобкова диплом финалиста, передает пресс-служба минспорта СО.
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