Центр тестирования ГТО Чапаевска - финалист Национальной спортивной премии

69

Участниками церемония стали представители Самарской области: руководитель департамента физкультуры и спорта Чапаевска Евгений Кожин и директор муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивные центры городского округа Чапаевск» Денис Сидоров.Центр тестирования ГТО Чапаевска по итогам предварительного всероссийского этапа вошел в число трех финалистов номинации «Комплекс ГТО — путь к здоровью и успеху!».Победителем в этой номинации (решение принималось с учетом народного голосования и мнения экспертного совета) стал Центр тестирования ГТО поселка Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики.Представители Чапаевска получили от Министра спорта РФ Павла Колобкова диплом финалиста, передает пресс-служба минспорта СО.