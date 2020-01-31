Сызранская спортсменка взяла «бронзу» в гребле-индор
31 января 2020 19:48
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Комплект наград на дистанции 2000 м разыграли 43-и участницы. Вербицкая показала время 7 минут24 секунды. Самарскую область также представляли Диана Иконникова и Анна Рябинкина. Они заняли соответственно 13-е и 39-е места. Гребля-индор — официальная дисциплина гребного спорта. Соревнования проводятся на специальных гребных тренажерах, имитирующих греблю в академических лодках на воде.
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