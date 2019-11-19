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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сызранская спортсменка Ирина Демасова установила новый мировой рекорд Чемпионат мира по пауэрлифтингу

19 ноября 2019 22:27
58
Среди спортсменов с нарушением зрения.
Сызранская спортсменка Ирина Демасова, чемпионка России и мира по пауэрлифтингу, установила новый мировой рекорд Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением зрения прошёл под эгидой Международной федерации спорта слепых в Египте, передает admsyzran
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