Самарские специалисты представили проект "Стань чемпионов" на форуме "Россия - спортивная держава"
11 октября 2019 19:40
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Кроме того, представители Самарской области были приглашены на выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы». Здесь на одной из площадок презентовался федеральный проект Минспорта РФ «Стань чемпионом» — спортивное тестирование детей. Центр направлен на выявление спортивных талантов детей, преимущественно в возрасте от 6 до 12 лет. АНО «Стань чемпионом» бесплатно предоставляет субъектам оборудование для тестирования, проводит обучение и консультирование специалистов.
Самарская область при поддержке губернатора Дмитрия Азарова вошла в число восьми пилотных регионов. С февраля текущего года начал работу центр спортивного тестирования в СК «Молодежный» (Самара, Аэродромная, 15). Сегодня Самарская область входит в лидеры по эффективности реализации проекта, тестирование прошло более 2000 детей. С учетом качества работы самарского филиала его специалисты были приглашены в Нижний Новгород на форум «Россия — спортивная держава», где вместе с коллегами из Омска и Калининграда они презентовали его участникам мероприятия. В четверг, 10 октября, форум посетил Президент России Владимир Путин, в рамках осмотра выставки ознакомившийся со стендом «Стань чемпионом», передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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