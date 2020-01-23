Самарские футболистки выиграли межрегиональный этап Первенства России

131

Межрегиональный этап проходил в городе Шатки Нижегородской области. Подопечные Галины Комаровой не проиграв ни одного матча, набрали максимальное количество очков в квалификационном раунде и вышли из группы с первого места.В финал самарчанки вышли, разгромив нижегородскую «Норманочку» 8:1. А в решающем матче всухую 5:0 выиграли у «Молнии» из Кулебаки Нижегородской области. Индивидуальными специальными призами были отмечены Анна Иванова в номинации «Лучший нападающий турнира» и Галина Комарова как «Лучший тренер турнира».