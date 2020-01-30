На УСЦ «Чайка» установлена специальная площадка для спортивного туризма

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Площадка установлена на средства регионального бюджета. Первыми ее опробовали участники чемпионата Самарской области и первенства г.о. Самара по спортивному туризму на лыжных дистанциях.Рафик Хакимов, глава федерации спортивного туризма Самарской области:«Для спортивного туризма региона — это важнейшее событие. Очень благодарен минспорту региона и лично директору «Чайки» Елене Михайловне Лазаревой, которая в кратчайшие сроки сделала все необходимое. Наши спортсмены очень довольны!»Появление такой площадки позволит Самаре в начале марта принять первенство России по спортивному туризму, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО