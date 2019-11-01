На "Металлурге" состоится "Кубок Дружбы" ко Дню народного единства

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2 ноября на стадионе "Металлург" пройдет юношеский футбольный турнир "Кубок Дружбы" в возрастной категории U-12, в котором примут участие самарские команды "Крылья Советов-ЦПФ", "Сокол", "Виктория", а также тольяттинский коллектив "Импульс". Турнир приурочен ко Дню народного единства. Начало турнира в 10:00. Торжественная часть мероприятия в 12:00.В рамках мероприятия пройдет выставочный матч между командой Правительства Самарской области и ветеранами футбольного клуба "Крылья Советов", в составе которых на поле выйдут известные игроки прошлых лет и ветераны самарского клуба: Артем Москвин, Владимир Филиппов, Александр Орешников, Олег Гордеев, Антон Бобер, Александр Иванушкин, Динар Шарипов, Анатолий Корчагин, Федор Еремин, Нериус Бараса, Игорь Шевченко и Сергей Корчагин и Вячеслав Попов. Главными тренерами команд выступят заслуженные ветераны "Крыльев" Валерьян Панфилов и Сергей Марушко.Вход свободный, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"