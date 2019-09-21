На «Чайке» в поселке Управленческий состоялось открытие «Кросса Наций»
21 сентября 2019 13:35
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В церемонии открытия приняли участие руководитель федерации легкой атлетики Самарской области Александр Казмерчук и замминистра спорта области Лидия Рогожинская, которая зачитала приветственное обращение от министра спорта Дмитрия Шляхтина. А торжественное поднятие флага было доверено чемпионки России по горному бегу Надежде Леонтьевой, которая в этом «Кроссе Наций» пробежит дистанцию 4000 метров.
После церемонии открытия состоялся детский забег на 300 метров. В нем соревновалось около сотни дошкольников. После финиша все участники забега получили сладкие призы.
Также многие участники «Кросса Наций» уже успели поучаствовать в зарядке с чемпионом. Ее провел известный самарский пловец, выступающий в соревнованиях среди слабовидящих, и пока единственный в области триатлонист-параатлет Андрей Буков. Кстати, сам он тоже будет участвовать в «Кроссе Наций» на дистанции 4000 метров.
Ровно в 12.00 на «Чайке» был дан старт массового забега на 2000 метров без ограничения возраста. Затем на дистанцию выйдут участники разных возрастных групп, которые пробегут 2000, 4000, 6000, 8000 или 12000 метров
«Профессиональные спортсмены украшают соревнования и подают хороший пример всем остальным участникам «Кросса Наций», - считает заслуженный тренер России по легкой атлетике Владимир Тимофеев, который является тренерам спортсменов-участников «Кросса Наций» из Тольятти. - Кроме того, конечно, у каждого спортсмена есть цель – победить и завоевать престижную награду. Фавориты есть почти в каждой группе. Среди тольяттинцев Александра Жаворонкова, Анжелика Мошкина, Надежда Леонтьева и Эдуард Жигунов должны быть в призерах. Среди участников «Кросса Наций» всегда много любителей, потому что тут можно проверить свои возможности, а также это мероприятие направлено на поддержание здорового образа жизни, что сейчас уже становится популярным и модным».
С утра «Чайке» прошел довольно сильный, но недолгий дождь. Сейчас погода наладилась, осадков нет. «Хотелось бы пробежать при хорошей погоде, без дождя. Но в принципе, температура воздуха от 10 до 15 градусов – это комфортная беговая погода. При такой погоде устанавливаются многие мировые рекорды. А вообще бег не имеет сезонности, для него подходит любое время года», - сказал Владимир Тимофеев.
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