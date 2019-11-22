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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Мировой спидвей приедет в Тольятти

22 ноября 2019 21:11
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Этап турнира серии FIM Speedway Grand Prix 2020 пройдет в России, впервые в Тольятти - 29 августа.
Этап турнира серии FIM Speedway Grand Prix 2020 пройдет в России, впервые в Тольятти - 29 августа, передает «СО» ОНЛАЙН. Как сообщает официальный сайт спортивного клуба «Мега Лада», решение о проведении этапа именно в Тольятти принято после успешного проведения в июле прошлого года финала Monster Energy FIM Speedway of Nations.

Серия SGP 2020 стартует в Польше 16 мая, второй этап пройдет в немецком Тетерове 30 мая, 13 июня — чешский этап в Праге, 18 июля — Adrian Flux British SGP в британском Кардиффе, 25 июля — шведский SGP-Hallstavik, 1 августа — Betard Wroclaw SGP of Poland-Вроцлав, 15 августа — скандинавский этап примет Малилла (Швеция), 29 августа — Тольятти, 12 сентября — датский этап ГП в Войенсе, 3 октября — вновь Польша, город Торунь. 
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Комментарии



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