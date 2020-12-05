"Крылья Советов" закончили год разгромом "Енисея" - 4:0

35

В матче 26-го тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Самара Арене" принимали красноярский "Енисей".

Счет в матче самарцы открыли уже на шестой минуте встречи, после подачи углового ударом из штрафной отправил мяч в сетку Иван Сергеев – 1:0.

На 13 минуте Егор Голенков с центра поля прошел по флангу и сделал передачу к воротам, где Иван Сергеев в касание переправил мяч в ворота гостей – 2:0.

На 34 минуте передачу с фланга Мехди Зеффана вновь замкнул Иван Сергеев – 3:0.

На 77 минуте матча Иван Сергеев обыграл защитников и вратаря, сделал передачу вышедшему на замену Дмитрию Цыпченко, который отправил мяч в пустые ворота – 4:0.

С 22 голами Иван Сергеев уверенно лидирует в списке бомбардиров ФНЛ, забитый хет-трик для самарского нападающего стал четвертым в сезоне.

Четырнадцатый матч ворота нашей команды остаются в неприкосновенности.

Следующий матч "Крылья" проведут в 2021 году на выезде против "Химок". Игра 1/8 финала Бетсити – Кубка России запланированна на 21 февраля.

Следующий матч ОЛИМП – Первенства ФНЛ состоится 27 февраля 2021 года. Игру 27 тура "Крылья" проведут на выезде против "Нижнего Новгорода", передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"