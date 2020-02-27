Александр Фетисов: Мы все понимаем важность матча с "Оренбургом"

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– Нашу команду этой зимой пополнили шесть новых футболистов. Каждая кандидатура обсуждалась на Совете директоров совместно с тренерским штабом. Были учтены пожелания главного тренера Миодрага Божовича, высказанные им на декабрьском заседании СД. Надеюсь, что каждый из новичков принесет пользу нашему клубу и поможет в весенней части Чемпионата. Среди новых игроков есть как опытные бойцы, так и молодые ребята. В частности, Денис Попович и Евгений Фролов – игроки, хорошо знающие РПЛ и выступавшие тут за нашего ближайшего соперника, "Оренбург", и за другие клубы. Мехди Зеффан – опытный игрок, обладатель Кубка Африки в составе сборной Алжира, выступавший в ведущих клубах Франции. Сергей Иванов, Максим Глушенков, Сафаа Хади – перспективные игроки. Причем Глушенков – воспитанник Академии им. Коноплева, игрок молодежной сборной России, а Сафаа – игрок сборной Ирака, подающий большие надежды. Все футболисты амбициозны и полны решимости исправить ситуацию. Те, кто присутствовал на презентации новичков на "Самара Арене", могли пообщаться с ребятами и убедиться, что они адаптировались в коллективы и заряжены на результат.– Мы на связи с тренерским штабом "Крыльев". Они довольны условиями сборов как в Турции, так и в Испании, и команда выполнила намеченную программу в полном объёме. Контрольные матчи "Крылья" провели неплохо, впереди – официальные игры, которые покажут готовность команды. Совет директоров клуба верит в профессионализм тренерского штаба и игроков "Крыльев". Со своей стороны, мы выполняем все обязательства перед командой и стараемся делать все, чтобы команда добивалась результата.– Мы все понимаем важность этого матча. Это принципиальный поединок, битва соседей по турнирной таблице. Мы понимаем, как команде нужна поддержка болельщиков в этой встрече и постарались создать для них комфортные условия посещения стадиона. В день игры проезд на стадион будет свободным – бесплатным, без автопропусков. Также болельщики смогут добраться до "Самара Арены" на Яндекс.Такси. Всех гостей стадиона в честь Масленицы угостим блинами, любителей футбола ждет развлекательная программа. Ждем горячей поддержки от болельщиков в эту пятницу!Фото: пресс-служба ФК "КС"