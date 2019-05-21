Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 21 мая, 15:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/05:
USD 64.49
-0.14
EUR 71.96
-0.29
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре пройдет шахматный турнир среди ветеранов

21 мая 2019 13:53
73
В Самаре пройдет шахматный турнир среди ветеранов
Команде-победителю, набравшей наибольшее количество матчевых очков, вручат переходящий кубок.

22 мая 2019 года в 10.00 во Дворце ветеранов (ул. Мориса Тореза, 103а) состоится открытие шахматного турнира среди ветеранов городского округа Самара.

Мероприятие проводится в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и муниципальной программы городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018-2022 годы».

Целью соревнований является популяризация шахмат среди населения, выявления сильнейшей районной команды города среди ветеранов.

За звание лучших в течение 2-х дней будут бороться команды районных советов ветеранов в составе 7 человек – 4 мужчины возрастом не менее 60 лет, 1 женщина - не моложе 55 лет и 2 запасных игрока.

Команде-победителю, набравшей наибольшее количество матчевых очков, вручат переходящий кубок. Кроме того, команды, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены дипломами соответствующих степеней и ценными призами. Также по итогам соревнования определят победителей в личном первенстве, сообщает горадминистрация.

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1006
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
826
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1113
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8130
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8611
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8322
Весь список
Спорт в регионе
21 мая 2019  13:53
В Самаре пройдет шахматный турнир среди ветеранов
В Самаре пройдет шахматный турнир среди ветеранов
Команде-победителю, набравшей наибольшее количество матчевых очков, вручат переходящий кубок. Спорт в регионе
73
21 мая 2019  12:30
Команда Самарской области заняла 5 место в Туриаде - 2019
Команда Самарской области заняла 5 место в "Туриаде" - 2019
Самарскую область представляла делегация в составе 40 человек. Спорт в регионе
92
21 мая 2019  10:06
Пловцы Самарской области завоевали 19 медалей на чемпионате России среди спортсменов с ПОДА
Пловцы Самарской области завоевали 19 медалей на чемпионате России среди спортсменов с ПОДА
В общекомандном зачете Самарская область заняла высокое 6 место. Спорт в регионе
117
21 мая 2019  09:30
Матч в Самаре - самый посещаемый в 29 туре РПЛ
Матч в Самаре - самый посещаемый в 29 туре РПЛ
По результатам матча в Самаре, ФК "Крылья Советов" занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ. Спорт в регионе
164
20 мая 2019  13:18
Совет директоров «Крыльев Советов» анонсировал изменения в клубе
Совет директоров «Крыльев Советов» анонсировал изменения в клубе
Какие именно изменения, решат после окончания сезона. Спорт в регионе
283
19 мая 2019  18:45
Александр Фетисов прокомментировал ситуацию, в которой оказалась самарская команда на сегодняшний день.
Александр Фетисов после матча "Крылья Советов" – "Спартак": Самара заслуживает достойную и сильную команду
Александр Фетисов прокомментировал ситуацию, в которой оказалась самарская команда на сегодняшний день.  Спорт в регионе
539
18 мая 2019  22:40
Матч собрал 37276 зрителей.
"Крылья Советов" проиграли "Спартаку" – 1:2
Матч собрал  37276 зрителей. Спорт в регионе
728
Весь список


Видео
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
350
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
14414
11 мая 2019  12:38
Во дворе жилого дома подрались медведи Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
Во дворе жилого дома подрались медведи
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
В мире
551
10 мая 2019  11:31
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре на эскалаторе
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре
Участники спели военные песни.
Новости Тольятти
587
6 мая 2019  11:35
Белуха вытащила утонувший iPhone
Белуха вытащила для владельца утонувший iPhone
Инцидент произошел в норвежском море.
В мире
1298
3 мая 2019  11:48
В Самарской области жители засняли смерч
В Самарской области жители засняли смерч
Он возник области на дороге Подстёпки-Ягодное.
Происшествия
622
Весь список

Фоторепортажи
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
376
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
453
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
456
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
873
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
800
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
736
Весь список

Мероприятия
25 мая в Струковском саду пройдет XXVI фестиваль «Пресса-2019»
Этим летом в Самаре пройдет более 100 спортивных мероприятий
С территории несанкционированной свалки в селе Рождествено вывезено свыше 216 тонн мусора
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные