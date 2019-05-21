Матч в Самаре - самый посещаемый в 29 туре РПЛ
21 мая 2019 09:30
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Агентство ТурСтат проанализировало посещаемость матчей 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), прошедших с 18 по 20 мая.
Матч на "Самаре Арене" стал самым посещаемым в 29 туре РПЛ. В первой тройке по числу зрителей также матчи в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.
По результатам матча в Самаре, ФК "Крылья Советов" занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ.
По данным ТурСтат, 3 млн 868 тысяч зрителей посетили матчи 29 туров РПЛ сезона 2018/19 при средней посещаемости, равной 16,7 тысяч зрителей за матч.
Фото pixabay.com
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