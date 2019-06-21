Чему россияне и китайцы учились друг у друга на спортплощадках VIII Российско-Китайских молодежных летних игр в Самаре
21 июня 2019 12:46
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Сегодня, в пятницу 21 июня завершаются VIII Российско-Китайские молодежные летние игры. В программу Игр-2019 были включены два вида спорта, в которых гости выступают в роли учеников - гандбол и художественная гимнастика. И два вида, турниры в которых проходят с доминированием гостей из Поднебесной - бадминтон и пляжный волейбол. А вот в плавании, футболе, велоспорте и тхэквондо силы соревнующихся примерно равны, пишет "Волжская коммуна".
Гандболистки сборной России (ее основу составили 10 игроков КСДЮСШОР-10 «Олимп» и тренерский штаб из Тольятти) выиграли дважды на площадке «Молодежного» - 30:20 и 39:22. А с помощью чемпионок мира и Олимпиады на совместной тренировке научили подруг-соперниц некоторым тонкостям игры.
В роли китайских гандболисток оказались российские бадминтонисты: в первом из трех матчей (проходят на кортах спорткомплекса «Грация») они были биты сборной Китая 1:8. Единственное очко нашей команде, одним из тренеров которой стала самарский специалист Людмила Карачкова, принес победитель первенства страны Георгий Карпов из Москвы, обыграв Е Хаокуня - 21:14, 21:16. Остальные поединки - встреча состояла из четырех личных матчей у юношей и девушек, четырех парных встреч и одного микста - завершились в пользу Китая.
Проиграл и самарец, двукратный победитель первенства России-2019 в личном и парном разрядах Илья Ким. Он уступил Ван Чжэнсину - 7:21, 7:21. Воспитанник Александра и Людмилы Карачковых, который готовится к первенству Европы-2019, в разговоре с корреспондентом «ВК» признал: китайцы играют быстрее, резче и агрессивнее.
Подавляющее преимущество сборной Китая в пляжном волейболе – за два дня по три состава сборной России юношей и девушек выиграли одну (!) из 12 встреч - объясняется большой разницей в мастерстве. «Пляжникам» из молодежной сборной Китая противостоят выходцы из классического областного волейбола: три пары самарских девушек, две юношеские пары из Новокуйбышевска, одна - из Тольятти. Пока «пляжники» сборной России защищают честь страны на чемпионате Европы, «классики» сыгрываются по ходу турнира, пытаясь противостоять сопернику. В среду это получилось у России-2: Полина Егорова/Анна Козлова обыграли Китай-1 (Го Чжиминь/Ли Чжаосинь) – 2:0 (24:22, 21:16). Близка к победе над Китаем-2 (Хан Тин/Янь Ваньхун) была Россия-1: Валерия Забара/Александра Пантелеева выиграли первый сет 21:15, но уступили 16:21 и 13:15.
«Классика» и «пляжка» сильно отличаются: иная техника работы с мячом, по-другому спортсмены перемещаются по площадке, - отметил спортивный директор федерации волейбола области, ответственный за пляжный волейбол Николай Кубельник. - Что касается непосредственно турнира, то нас, как организаторов, радуют полные трибуны на всех играх».
Турнир по тхэквондо (олимпийская версия ВТФ) в «МТЛ Арене» завершился победой сборной России. Но после двух соревновательных дней по золотым медалям была ничья - 2:2.
В весе 63 кг у юниоров первенствовал китаец Чжан Юйсень, вторым стал Чжан Яньхао, а третье место заняли россияне - Ханмагомед Рамазанов из Дагестана и Иван Арбузов из Ростова-на-Дону. Россияне восстановили равновесие победой в турнире юниорок: выиграла петербурженка Лилия Хузина, второе место у Син Цзянь.
«Китаянки слишком рослые для своего веса, это дает им некоторое преимущество», - считает чемпион Европы среди молодежи из Тольятти Рафаэль Аюкаев, приехавший вместе с Юлией Турутиной из Сызрани поддержать российскую сборную. Особенно активно они болели за землячку Турутиной - воспитанницу сызранской СШОР-2 Валерию Романову, завоевавшую в весе до 55 кг «бронзу».
«Мы частенько встречаемся на турнирах с соперниками из Китая. Это сильные, выносливые и дисциплинированные спортсмены, обладающие богатым арсеналом ударов. Наши здорово оснащены технически, но начинают ломаться, когда против них жестко работают. Побеждать мы можем за счет техники и характера», - считает тренер отделения тхэквондо СШОР №2 и тренер российской сборной на Играх-2019 Анар Аскеров.
Набрав 728 очков против 592 у соперника, Кубок за общекомандную победу взяла сборная России. А Союз тхэквондо РФ решил оставить этот трофей в музее министерства спорта Самарской области на пожизненное хранение.
Футболистам 2003-2004 годов рождения из Самары и Тольятти впервые довелось примерить футболки сборной: юношеская команда РФ была составлена из воспитанников Академии им. Коноплева, «Лады» и ЦПФ-«КС».
Волжане одержали две победы со счетом 2:1. Не без доли везения, как считает тренер сборной Китая испанец Антонио Пуче. Третий матч на поле «Самара Арены» оказался упорным и завершился со счетом 0:0. Сборная Китая была чуть ближе к успеху, попав в штангу.
«Мы сыграли три матча по 90 минут за четыре дня - нагрузка, с которой справится не каждый взрослый футболист», - отметил Александр Ешкин.
Упорными получились и матчи женских команд. Уступив 0:2 в первом поединке, во втором подопечные Мэттью Росса открыли счет и пропустили гол с пенальти на последних минутах - 1:1.
В атаке, приведшей к назначению 11-метрового, приняла участие самарчанка София Иванова.
Итог индивидуальной гонки у девушек неприятно удивил поклонников самарского велоспорта: лучшая из россиянок стала лишь десятой.
«Не ожидал, что китаянки окажутся на голову сильнее, - признался олимпийский чемпион по велоспорту Борис Шухов. - Среди наших участниц есть чемпионки России. Возможно, они не в лучшей форме, возможно, недобирают нагрузок на тренировках. А может, не хватает опыта. Уверен - в командной гонке первые три места достанутся гостьям».
Прогноз Шухова оказался верным. Китаянки взяли все медали в командной гонке среди женщин и заняли первые шесть мест в критериуме.
В командной гонке среди мужчин две китайские команды вступили в упорную борьбу за второе место. Первыми финишировали российские спортсмены: самарцы Денис Савельев и Никита Сафронов и саратовцы Александр Березняк и Михаил Туляйкин. В критериуме из 32 кругов, где после каждого второго круга начислялись очки, лидеры несколько раз менялись. В итоге Туляйкин стал первым, опередив Дениса Савельева.
«Среди наших ребят есть талантливые, - сказал Шухов. – Но главное, чтобы из них вышел хотя бы один спортсмен, который будет соревноваться по взрослым».
«Удовлетворен результатом, - сказал вице-президент ассоциации велоспорта КНР Хао Чянг. - Но мы приехали сюда, чтобы поучиться у российской команды, хотим узнать об особенностях их тренировок».
В программе Российско-Китайские игр - не только спортивные состязания. Ежедневно для участников соревнований организовывались экскурсии по Самаре и прогулки по Волге на теплоходе. А в среду гостям презентовали инновационный проект «Стань чемпионом». Китайской и российской делегациям показали новое оборудование и программу для определения предрасположенности детей к занятиям тем или иным видом спорта. В обновленную версию входит 130 показателей вместо прежних 45. Кстати, с июля Самара станет единственным регионом в стране, где дети 6-12 лет могут пройти бесплатное тестирование по этой обновленной программе.
Ли Цзяньмин,
руководитель делегации КНР на Российско-Китайских играх:
- Находясь в Самаре, я отмечаю внимательное отношение к нашей делегации со стороны правительства области и России. И замечаю, как доброжелательно и приветливо относятся к нам простые люди.
Фото: Дильдина Светлана
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