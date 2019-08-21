13-ти летний тольяттинец стал чемпионом России по авиамодельному спорту

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В соревнованиях принимали участие представители 25-ти регионов страны. Всего 65 экипажей, в том числе 9 юниорских.За Самарскую область выступали 2 экипажа из Самары — пилот, мастер спорта, Алексей Ивакин и пилот, мастер спорта, Андрей Буцневич, механик, кандидат в мастера спорта, Руслан Блинков. А также 2 экипажа из Тольятти — пилот 1 разряда Антон Антипов и механик Дмитрий Черный, пилот, мастер спорта, 13-ти летний Алексей Галиуллин и механик, мастер спорта, Владимир Ше.Юный Алексей Галиуллин в тяжелейшей борьбе дошёл до полуфинала, став чемпионом в юношеском зачете.Он успешно провел и стадию полуфинала. В решающей схватке Галиуллин победил мастера спорта международного класса из Москвы, став чемпионом России. Тольяттинский пилот самым юным чемпионом за всю историю чемпионатов страны. Кроме того, победы Алексея помогли команде Самарской области встать первой, передает пресс-служба минспорта СО.Итоговые результатыюниоры1 место Алексей Галиуллин г. Тольятти2 место Попов Константин г.Тюмень3 место Рамиль Гареев г. Москвавзрослые1 место Алексей Галиуллин — Владимир Ше, г. Тольятти2 место Денис Есаулков — Сергей Антонов г.Москва3 место Сергей Никулин- Андрей Усачёв г. Саратовкомандный зачет1 место Самарская Область2 место Московская область3 место Свердловская областьФото: пресс-служба минспорта СО