10 побед подряд: "Крылья Советов" в Астрахани победили "Волгарь" - 1:0

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"Крылья" обыграв "Волгарь", установили новый рекорд ФНЛ – 10 побед подряд

"Крылья Советов" в Астрахани на стадионе "Центральный встречались с "Волгарем".

На 69 минуте встречи за фол на Дмитрии Кабутове был назначен одиннадцатиметровый удар, который реализовал Иван Сергеев.

Самарцы смогли удержать победный счет – 1:0.

Иван Сергеев, забивший в этой встречи 33-ий свой гол, отличается восьмой матч подряд. В них он огорчил соперников 12 раз. Самарский бомбардир реализовал все 5 пенальти, которые исполнял.

"Крылья" одержали десятую подряд победу и установили по этому показателю новый рекорд ФНЛ. Разница мячей в этих встречах 26:2.

В следующем матче наша команда на "Солидарность Арене" принимает воронежский "Факел". Игра 37-го тура Олимп – Первенства ФНЛ состоится в субботу, 17 апреля, в 15:00. Билеты можно приобрести онлайн, а также в магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта", передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"