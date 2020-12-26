На Московском шоссе произошло массовое ДТП

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В эту субботу, 26 декабря в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии образовалась серьезная пробка. О ДТП известно от очевидцев.

Сообщается, что на стороне движения в направлении улицы Авроры напротив магазина Декатлон столкнулись четыре автомобиля: ВАЗ, две Kia и грузовик. На месте аварии работают полицейские и медики «скорой помощи».

По факту произошедшей аварии проводится проверка, передает samarskie-voditeli.ru.

Фото: samarskie-voditeli.ru