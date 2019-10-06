В селе Тимашево в реке Кинель утонул 8-летний мальчик

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По словам очевидцев мальчики играли на берегу реки Кинель и у одного из них кроссовок упал в воду. Мальчик потянулся за ним и упал в реку. Сильное течение и холодная вода стали причиной утопления ребёнка.В 15:15 водолазный отдяд поисково-спасательной службы Самарской области отправились к месту происшествия.В 18:10 тело утонувшего ребёнка подняли с глубины 3 метра в 15 метрах от берега, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области