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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Ставропольском районе у сотрудника ОВД СО изъяли наркотики их багажника автомобиля

3 февраля 2020 17:07
82
По заключению экспертов, в изъятых полицейскими пакетах, находилось наркотическое средство N-метилэфедрон, общей массой более 26 гр.
В ходе проверки оперативной информации, сотрудники ОНК О МВД России по Ставропольскому району, у поселка Рассвет Ставропольского района задержали сотрудника одного из подразделений ОВД Самарской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В ходе осмотра личного автомобиля, на котором он передвигался вне служебное время, в багажном отделении обнаружен и изъят целлофановый пакет, внутри которого находились свертки в количестве 41 штук. В 20 метрах от автомобиля, в снегу, полицейскими обнаружен еще один пакет.

Изъятое было направлено в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Проведенным исследованием установлено, что в пакетах находилось наркотическое средство N-метилэфедрон, общей массой более 26 гр.

В настоящее время задержанный освобожден от исполнения служебных обязанностей. Начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенантом полиции Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки, по результатам которой задержанный будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

По материалам, собранным сотрудниками ОНК О МВД России по Ставропольскому району и ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.



Фото из открытых источников

 
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