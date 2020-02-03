В Ставропольском районе у сотрудника ОВД СО изъяли наркотики их багажника автомобиля

82

В ходе осмотра личного автомобиля, на котором он передвигался вне служебное время, в багажном отделении обнаружен и изъят целлофановый пакет, внутри которого находились свертки в количестве 41 штук. В 20 метрах от автомобиля, в снегу, полицейскими обнаружен еще один пакет.Изъятое было направлено в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Проведенным исследованием установлено, что в пакетах находилось наркотическое средство N-метилэфедрон, общей массой более 26 гр.В настоящее время задержанный освобожден от исполнения служебных обязанностей. Начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенантом полиции Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки, по результатам которой задержанный будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.По материалам, собранным сотрудниками ОНК О МВД России по Ставропольскому району и ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото из открытых источников