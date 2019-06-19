В Сочи автомобиль после ДТП снес остановку с детьми: один ребенок погиб
19 июня 2019 22:37
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Авария произошла вечером в среду в Лазаревском районе Сочи, передает newsru.com. По предварительным данным, автомобиль "Нива", двигаясь из Сочи в сторону поселка Лазаревское, столкнулся с впереди едущим автомобилем Mitsubishi. От удара отечественный автомобиль выбросило на остановку общественного транспорта, где в это время находились две женщины и два ребенка, передает РИА "Новости". По данным источника "Кубанских новостей" в оперативных службах региона, все пострадавшие были туристами. Они отдыхали в санатории "Одиссея".
36-летняя женщина, приехавшая из Ижевска, отделалась множественными ссадинами. А ее 9-летний сын был госпитализирован в состоянии комы, но позднее скончался.
40-летняя туристка, приехавшая из села Чуровское Вологодской области, погибла. Ее семилетний сын находится в больнице в состоянии комы.
"В настоящий момент в медицинских организациях Сочи на госпитализации два человека, из них один ребёнок. Краевые специалисты проконсультировали пациентов посредством телемедицины. В настоящий момент всем пациентам после ДТП оказывается вся необходимая медпомощь. При необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в ведущие больницы краевой столицы", - говорится в сообщении МВД.
На месте аварии работали четыре бригады скорой медицинской помощи.
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