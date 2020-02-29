Под Ульяновском опрокинулся автобус с футбольной детской командой

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Автобус, принадлежащий футбольному клубу "Нефтяник" из Новоспасского района Ульяновской области, в субботу утром съехал в кювет на трассе в Кузоватовском районе региона. Ранее правительство региона сообщало, что в результате ДТП пострадали десять человек: шестеро детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте, трое детей были госпитализированы, один из них - в тяжелом состоянии."Изначально были госпитализированы трое детей. Позже, после обследования, было принято решение госпитализировать еще двоих: у одного из них травма головы, у второго - травма носа. Также госпитализирована сопровождавшая их женщина", - сказал собеседник агентства.По его словам, среди тех, кого госпитализировали ранее, у двоих детей порезы стеклами, а одному ребенку оторвало кисть руки, его прооперировали.Он уточнил, что в связи с произошедшим прокуратура начала проверку.Проверку по факту аварии также проводит СУСК по региону. Кроме того, по поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова создан оперативный штаб, комиссия выясняет все обстоятельства ДТП, в том числе будет проверено соблюдение правил перевозки детей. По данным правительства региона, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет.Фото: МЧС РФ по Ульяновской области/ТАСС