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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Антонова-Овсеенко под колеса автомобиля «Toyota» попал 12-летний мальчик

10 апреля 2019 19:45
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Ребёнок получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.
В 17:30 водитель 1976 года рождения (водительский стаж 23 года), управляя автомашиной «Toyota» двигался по дублеру улицы Антонова-Овсеенко со стороны улицы Карбышева в направлении улицы Ивана Булкина.

По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустил наезд на мальчика 2007 года рождения, переходившего улицу Карбышева вне пешеходного перехода. Ребёнок получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 


Фото:    пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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