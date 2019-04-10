На Антонова-Овсеенко под колеса автомобиля «Toyota» попал 12-летний мальчик

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В 17:30 водитель 1976 года рождения (водительский стаж 23 года), управляя автомашиной «Toyota» двигался по дублеру улицы Антонова-Овсеенко со стороны улицы Карбышева в направлении улицы Ивана Булкина.По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустил наезд на мальчика 2007 года рождения, переходившего улицу Карбышева вне пешеходного перехода. Ребёнок получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области