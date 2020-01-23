Самарский алиментщик арестован на 7 суток за уклонение от обязательных работ

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В отделе судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов Самарской области в отношении гражданина Г. возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание его несовершеннолетнего сына. Мужчина задолжал своему ребенку 127 тысяч рублей.В связи с тем, что должник никаких попыток погасить задолженность не предпринимал, в рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в отношении него был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил мужчине наказание в виде 100 часов обязательных работ, к отбытию которого он так и не приступил.Судебными приставами-исполнителями было принято решение привлечь гражданина Г. к ответственности по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.После проведенного времени под арестом должнику все же придется приступить к обязательным работам и начать погашать задолженность по алиментным платежам. Если выплачивать алименты мужчина так и не начнет, то ему грозит уголовная ответственность.