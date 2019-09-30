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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В истории ТоАЗа наступает переломный момент

30 сентября 2019 12:43
189
В истории ТоАЗа наступает переломный момент
В Тольятти жителям сложно дышать из-за резкого запаха аммиака в воздухе.

Химическое производство – опасное по определению. Не стоит тешить себя мыслями, что химзавод, в непрерывном режиме перекачивающий тысячи тонн ядовитых веществ и миллионы кубометров взрывоопасных газов может быть безопасен. Однако после кошмарных техногенный катастроф в Бхопале (Индия), Севезо (Италия) и Ионава (Литва), в результате которых погибли десятки тысяч человек и пострадали сотни тысяч, человечество окончательно убедилось в том, что вложения в промышленную безопасность – не выброшенные впустую деньги. Работать над этим дорого и сложно, но без этого придется платить другой валютой – человеческими жизнями.

Но кое-где на российских предприятиях не хотят учитывать печальный мировой опыт, предпочитают по привычке положиться на авось и продолжают играть в рулетку, что характерно, чужими жизнями. ПАО «Тольяттиазот» десятилетиями находится под контролем ОПГ Владимира Махлая. Сам Махлай почти 15 лет назад сбежал от уголовного преследования в Великобританию. В июле он вместе с сыном Сергеем, бывшим гендиректором завода Евгением Королевым и швейцарскими подельниками Андреасом Циви и Беатом Рупрехтом был заочно осужден за мошенничество и приговорен к реальному сроку. На протяжении многих лет Махлай с сообщниками продавал офшору Циви продукцию завода по заниженной цене, а тот, в свою очередь, перепродавал ее по справедливым ценам независимым покупателям. Таким образом, значительная часть выручки ТоАЗа никогда не возвращалась на предприятие, с нее не платились налоги. Ясное дело, что при таком раскладе денег не хватало не то что на модернизацию системы безопасности, но и на капитальные ремонты оборудования и даже сырье. Мошенникам предписали вернуть похищенные 77 млрд руб. на ТоАЗ.
В итоге мы видим печальную картину: ТоАЗ – одно из самых молодых предприятий отечественного химпрома, запущенное в конце 70-х, в то время как многие российские заводы были построены еще в 20-30-х годах. Но сегодня все эти старые заводы работают эффективнее и безопаснее, чем ТоАЗ, который с момента постройки не знал капитальных ремонтов. По данным Научно-исследовательского и проектного института азотной промышленности и продуктов органического синтеза (ГИАП) – организации, занимающейся проектированием и строительством производств по выпуску азотных удобрений – по показателям эффективности производства ТоАЗ занимает последнее место среди предприятий отрасли. Будучи рассчитанным не менее чем на 3 млн тонн аммиака и 1 млн тонн карбамида в год, ТоАЗ в лучшем случае выпускает 2,7 млн и 600 тыс. соответственно. Неудивительно, ведь оборудование советских времен уже успело выработать свой ресурс, иногда – дважды. Но менять или ремонтировать его – дорого и сложно, проще подделать документы или дать кому-нибудь взятку.
Проверка Ростехнадзора 2011 года дала шокирующие результаты: выявлено свыше 500 грубых нарушений в сфере промышленной безопасности и охраны труда. Изношено до 80% средств контроля, управления, сигнализации и противоаварийной защиты. Повторная проверка Ростехнадзора в августе 2012 года показала, что никаких выводов руководство завода не сделало и даже экстренных мер принимать не собирается. На четырех из семи агрегатов аммиака сбросы горючих газов направляются прямо в атмосферу без всякой очистки, а иногда – прямо в цеха (!). Магистральные газовые трубопроводы выработали срок безопасной эксплуатации, их ревизия и ремонт не проводится и не планируется. Никак не контролируются состав и температура химических веществ, участвующих в производственном процессе. Складские помещения, на которых хранятся опасные химикаты, не соответствуют нормам безопасности. И таких нарушений на предприятии – сотни! В октябре 2012 года комиссия Ростехнадзора снова посетила ТоАЗ с проверкой. И вновь надзорное ведомство обнаружило все те же нарушения, которые, судя по всему, владельцы предприятия исправлять не намерены. Гораздо проще заплатить смехотворные штрафы, которые завод с многомиллиардной выручкой даже не заметит.
С тех пор о новых проверках ТоАЗа Ростехнадзором ничего не слышно. Быть может, в профильном ведомстве решили, что если местным жителям не рассказывать о сотнях грубейших нарушений в сфере промбезопасности и охраны труда, то им будет спокойнее спать? Похоже, что нет: недавно губернатор области Дмитрий Азаров отчитал администрацию Тольятти за то, что в городе снова невозможно дышать из-за резкого запаха аммиака в воздухе.

Кроме того, за прошедшие годы ТоАЗ уже успел «подарить» техногенную катастрофу Воронежской области: 21 июня 2015 года на участке аммиакопровода «Тольятти – Одесса», принадлежащего ТоАЗу, возле села Липяги произошел прорыв трубы. Тонны токсичного аммиака моментально вырвались из аммиакопровода. Аммиак опасен при вдыхании. При остром отравлении аммиак поражает глаза и дыхательные пути, при высоких концентрациях возможен смертельный исход. Лишь благодаря оперативным действиям местных властей и спасателей, эвакуировавшим 800 местных жителей, никто не погиб – один человек получил ингаляционное отравление. Тем не менее, территория площадью в 65 га оказалась загрязнена аммиаком, а в реке Сухой Карачар погибли тысячи особей рыб. Ущерб от аварии составил не менее 855 млн руб. Было бы наивным полагать, что это какой-то невиданный эксцесс и на самом ТоАЗе к работе со сложным и опасным оборудованием подходят как-то иначе.

В истории ТоАЗа наступает переломный момент. 77 млрд, который должны вернуть Махлаи на завод, могут помочь ТоАЗу справиться с проблемами промбезопасности, охраны труда и экологии. Но нынешнее руководство работает на Махлаев и заявляет, что деньги заводу не нужны. Если на ТоАЗе в конце концов что-нибудь рванет, они рассчитывают по-быстрому сбежать за границу, куда давно уехали их хозяева. А до жизней рабочих и просто тольяттинцев им никогда и не было никакого дела. Тем не менее, вопрос остается открытым: где вообще Ростехнадзор? Результаты последних проверок в 2011-2012 годах скорее говорили о необходимости срочной остановки завода, а не возможности забыть о нем на несколько лет и пустить аммиачные дела на самотек. Либо у местных инспекторов проблемы с профессиональной пригодностью, либо они уже просто боятся появляться вблизи ТоАЗа. Конечно, есть и еще один вариант, что их, как и многих других местных чиновников, попросту купили Махлаи. Но о таком думать как-то совсем не хочется, ведь все-таки на кону тысячи людских жизней, пишет TLTgorod.


Фото pixabay.com

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