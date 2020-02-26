В Сызранском районе разбойники напали на пенсионерку у нее дома

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В августе 2019 года двое сообщников: женщина и неустановленный следствием мужчина через незапертую дверь проникли в один из домов в с. Заборовка. Дождавшись, когда в дом вернется хозяйка, они стали требовать у престарелой женщины деньги и золото. Получив отказ, преступница напала на пенсионерку, нанесла ей множественные удары руками в область головы и лица, угрожала убийством, а затем забрала из карманов одежды 5 000 рублей, из шкафа – конфеты и сахар.Подсудимая вину в совершении преступления не признала, ранее была неоднократно судима.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает облпрокуратура.